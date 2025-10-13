Депутаты гордумы Екатеринбурга подняли вопрос о необходимости введения единого стиля для будок сотрудников охраны автостоянок. Сейчас внешний вид этих объектов оставляет желать лучшего. Об этом депутаты заявили на комиссии гордумы по экономическому развитию, прослушав доклад и. о. директора МБУ «Городская служба автопарковок» Марины Ярулиной, которая вступила в новую должность в июле.
В Екатеринбурге сейчас работает порядка 55 муниципальных стоянок. Общий штат составляет 31 человек. Причиной того, что помещения у сотрудников охраны выглядят, как будки из лихих 90-тых, является, по словам Ярулиной, недофинансирование.
Глава департамента потребительского рынка мэрии Максим Чаплыгин предложил обратиться в департамент архитектуры для разработки единого внешнего вида таких объектов. А депутаты попросили организацию подготовить отчетность о работе за 2024–2025 годы. Пока ее нет из-за недавнего увольнения главного бухгалтера «из-за не очень хорошей деятельности».
