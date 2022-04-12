На майские праздники в Екатеринбурге перекроют центральную улицу. Карта

13 апреля 2022 в 13:36 Размер текста - 17 +

Работы будут идти с первого по четвертое мая Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Екатеринбурге перекроют перекресток улиц Московской и Куйбышева для ремонта трамвайных путей. Об этом сообщает пресс-служба администрации города. «Екатеринбургское муниципальное унитарное предприятие „Городской транспорт“ проведет ремонт трамвайных путей на перекрестке улиц Московской и Куйбышева. Чтобы минимизировать дискомфорт для пассажиров и автомобилистов, работы пройдут в сжатые сроки в праздничные дни — с 23:00 1 мая до 06:00 4 мая 2022 года», — говорится в сообщении пресс-службы на официальном сайте. На время работ будет закрыто движение трамваев № 32 и 33, следующих по улице Московской, от остановки «Московская» до конечной станции «Дворец Спорта», в обоих направлениях. Ограничения коснутся и автомобилистов. «Объезд будет организован по улицам Радищева, Шейнкмана, Московская, Большакова. На закрытом участке рабочие установят соответствующие дорожные знаки и указатели», — уточнили в пресс-службе мэрии. Ранее URA.RU писало, что в связи с репетициями парада Победы в центре Екатеринбурга будет перекрыто движение автомобилей и общественного транспорта по центральным улицам города. URA.RU составило подробную карту на время перекрытий. Перекресток, на котором будут проходить ремонтные работы Фото: «Яндекс.Карты» Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на свердловский telegram-канал «Екатское Чтиво» .

В Екатеринбурге перекроют перекресток улиц Московской и Куйбышева для ремонта трамвайных путей. Об этом сообщает пресс-служба администрации города. «Екатеринбургское муниципальное унитарное предприятие „Городской транспорт“ проведет ремонт трамвайных путей на перекрестке улиц Московской и Куйбышева. Чтобы минимизировать дискомфорт для пассажиров и автомобилистов, работы пройдут в сжатые сроки в праздничные дни — с 23:00 1 мая до 06:00 4 мая 2022 года», — говорится в сообщении пресс-службы на официальном сайте. На время работ будет закрыто движение трамваев № 32 и 33, следующих по улице Московской, от остановки «Московская» до конечной станции «Дворец Спорта», в обоих направлениях. Ограничения коснутся и автомобилистов. «Объезд будет организован по улицам Радищева, Шейнкмана, Московская, Большакова. На закрытом участке рабочие установят соответствующие дорожные знаки и указатели», — уточнили в пресс-службе мэрии. Ранее URA.RU писало, что в связи с репетициями парада Победы в центре Екатеринбурга будет перекрыто движение автомобилей и общественного транспорта по центральным улицам города. URA.RU составило подробную карту на время перекрытий.