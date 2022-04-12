12 апреля 2022

На майские праздники в Екатеринбурге перекроют центральную улицу. Карта

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Семнадцатый день вынужденных выходных из-за ситуации с CoVID-19. Екатеринбург, дорожные работы, проезд закрыт, перекрытие дороги, коммунальные службы, переулок красный, перекрытие движения, ремонт трубопровода
Работы будут идти с первого по четвертое мая Фото:

В Екатеринбурге перекроют перекресток улиц Московской и Куйбышева для ремонта трамвайных путей. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

«Екатеринбургское муниципальное унитарное предприятие „Городской транспорт“ проведет ремонт трамвайных путей на перекрестке улиц Московской и Куйбышева. Чтобы минимизировать дискомфорт для пассажиров и автомобилистов, работы пройдут в сжатые сроки в праздничные дни — с 23:00 1 мая до 06:00 4 мая 2022 года», — говорится в сообщении пресс-службы на официальном сайте.

На время работ будет закрыто движение трамваев № 32 и 33, следующих по улице Московской, от остановки «Московская» до конечной станции «Дворец Спорта», в обоих направлениях. Ограничения коснутся и автомобилистов. «Объезд будет организован по улицам Радищева, Шейнкмана, Московская, Большакова. На закрытом участке рабочие установят соответствующие дорожные знаки и указатели», — уточнили в пресс-службе мэрии.

Ранее URA.RU писало, что в связи с репетициями парада Победы в центре Екатеринбурга будет перекрыто движение автомобилей и общественного транспорта по центральным улицам города. URA.RU составило подробную карту на время перекрытий.

Перекресток, на котором будут проходить ремонтные работы
Фото:

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В Екатеринбурге перекроют перекресток улиц Московской и Куйбышева для ремонта трамвайных путей. Об этом сообщает пресс-служба администрации города. «Екатеринбургское муниципальное унитарное предприятие „Городской транспорт“ проведет ремонт трамвайных путей на перекрестке улиц Московской и Куйбышева. Чтобы минимизировать дискомфорт для пассажиров и автомобилистов, работы пройдут в сжатые сроки в праздничные дни — с 23:00 1 мая до 06:00 4 мая 2022 года», — говорится в сообщении пресс-службы на официальном сайте. На время работ будет закрыто движение трамваев № 32 и 33, следующих по улице Московской, от остановки «Московская» до конечной станции «Дворец Спорта», в обоих направлениях. Ограничения коснутся и автомобилистов. «Объезд будет организован по улицам Радищева, Шейнкмана, Московская, Большакова. На закрытом участке рабочие установят соответствующие дорожные знаки и указатели», — уточнили в пресс-службе мэрии. Ранее URA.RU писало, что в связи с репетициями парада Победы в центре Екатеринбурга будет перекрыто движение автомобилей и общественного транспорта по центральным улицам города. URA.RU составило подробную карту на время перекрытий.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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