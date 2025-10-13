В Екатеринбурге запустят систему распознавания лиц

В 2026 году в Екатеринбурге может начать работать система распознавания лиц. Об этом рассказал глава комитета административных органов мэрии Евгений Клюжин в ходе доклада на совместном заседании комиссий гордумы по безопасности жизнедеятельности населения и по бюджету, передает корреспондент URA.RU.
«В настоящее время в Свердловской области ведется работа по разработке технического задания подключения видеокамер с точки зрения именно распознавания лиц. В Екатеринбурге планируется поставить более тысячи видеокамер. Мы надеемся, что в следующем году они будут установлены и запущены», — подчеркнул Клюжин.
В начале прошлого года депутат Александр Колесников предложил на заседании гордумы объединить уличные камеры видеонаблюдения в единую систему распознавания лиц — как в Москве. Это смогло бы облегчить работу сотрудников полиции по поимке преступников.
