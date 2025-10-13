13 октября 2025

Осенние ярмарки в Свердловской области: когда и где их искать

В Екатеринбурге с 15 октября пройдет ярмарка мастеров «Иван-да-Марья»
Осенью в регионе проходит несколько разных ярмарок
Ярмарки уральских мастеров, где можно найти большое разнообразие сельскохозяйственной продукции, декор и ювелирные изделия, распахнут для свердловчан свои двери этой осенью. Все ярмарки, даты их проведения и локации — в подборке URA.RU. 

Уральская ярмарка 

Где и когда:

Нижний Тагил — 16-17 октября, проспект Ленина, 25.

Екатеринбург — 18 октября, улица Олимпийская набережная, 3.

Сысерть — 18 октября, улица Ленина, 35. 

Гости ярмарки могут купить сезонные продукты: овощи, фрукты, ягоды. Кроме этого, производители предлагают приобрести чай, кофе, приправы и консервы, изготовленные в России. Вход бесплатный. 

Ярмарка мастеров «Иван-да-Марья»

Где и когда: 

Екатеринбург — 15-19 октября, улица Горького, 4А.

Фестиваль проходит шесть раз в год, вход на него бесплатный. В музее архитектуры и дизайна собираются сотни мастеров со всей России и представляют работы, созданные ими вручную. Кроме торговых рядов, там можно посетить и мастер-классы, которые подходят как детям, так и взрослым. Стоимость уроков варьируется от 450 до 1000 рублей.  

Выставка-ярмарка «Минерал-шоу»

Где и когда:

Екатеринбург — 17-18 октября, улица Фестивальная, 12. 

На трех этажах разместятся коллекционные образцы минералов и горных пород, ювелирные и камнерезные изделия, ярмарка рукоделов. Для того чтобы попасть на ярмарку, нужно получить билет через официальный сайт. Так же, как и в вышеупомянутом мероприятии, здесь предлагают поучаствовать в мастер-классах.

Выставка-ярмарка «Ремеслофф»

Где и когда:

Екатеринбург — 30 октября — 2 ноября, улица Горького, 4А. 

Ярмарка рукоделия, где каждый найдет предмет по душе. Мастера создают украшения, предметы декора, одежду, игрушки. Фермерские хозяйства заманивают гостей натуральными продуктами. Вход на ярмарку бесплатный, а для всех желающих проведут лотерею. 

