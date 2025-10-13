Осенние ярмарки в Свердловской области: когда и где их искать

Ярмарки уральских мастеров, где можно найти большое разнообразие сельскохозяйственной продукции, декор и ювелирные изделия, распахнут для свердловчан свои двери этой осенью. Все ярмарки, даты их проведения и локации — в подборке URA.RU.
Уральская ярмарка
Где и когда:
Нижний Тагил — 16-17 октября, проспект Ленина, 25.
Екатеринбург — 18 октября, улица Олимпийская набережная, 3.
Сысерть — 18 октября, улица Ленина, 35.
Гости ярмарки могут купить сезонные продукты: овощи, фрукты, ягоды. Кроме этого, производители предлагают приобрести чай, кофе, приправы и консервы, изготовленные в России. Вход бесплатный.
Ярмарка мастеров «Иван-да-Марья»
Где и когда:
Екатеринбург — 15-19 октября, улица Горького, 4А.
Фестиваль проходит шесть раз в год, вход на него бесплатный. В музее архитектуры и дизайна собираются сотни мастеров со всей России и представляют работы, созданные ими вручную. Кроме торговых рядов, там можно посетить и мастер-классы, которые подходят как детям, так и взрослым. Стоимость уроков варьируется от 450 до 1000 рублей.
Выставка-ярмарка «Минерал-шоу»
Где и когда:
Екатеринбург — 17-18 октября, улица Фестивальная, 12.
На трех этажах разместятся коллекционные образцы минералов и горных пород, ювелирные и камнерезные изделия, ярмарка рукоделов. Для того чтобы попасть на ярмарку, нужно получить билет через официальный сайт. Так же, как и в вышеупомянутом мероприятии, здесь предлагают поучаствовать в мастер-классах.
Выставка-ярмарка «Ремеслофф»
Где и когда:
Екатеринбург — 30 октября — 2 ноября, улица Горького, 4А.
Ярмарка рукоделия, где каждый найдет предмет по душе. Мастера создают украшения, предметы декора, одежду, игрушки. Фермерские хозяйства заманивают гостей натуральными продуктами. Вход на ярмарку бесплатный, а для всех желающих проведут лотерею.
