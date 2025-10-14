Полномочный представитель президента РФ в УрФО Артем Жога поздравил личный состав и командование Росгвардии в Уральском округе с 45-летием со дня образования. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе полпредства.
«На протяжении всей истории уральские бойцы достойно выполняют задачи в интересах нашей Родины. Они обеспечивают общественный порядок и безопасность жителей, охраняют важные государственные и промышленные объекты», — отметил Жога.
По его словам, уральские росгвардейцы участвовали в разных операциях. «За мужество, верность долгу и присяге более тысячи бойцов и сотрудников Уральского округа удостоены государственных наград, свыше полутора тысяч — ведомственных», — подчеркнул полпред.
