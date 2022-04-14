Власти Тюмени ограничили доступ к набережной

15 апреля 2022 в 11:52 Размер текста - 17 +

Доступ на нижний ярус тюменской набережной ограничили из-за угрозы паводка Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Тюмени из-за весеннего паводка был ограничен доступ к нижнему ярусу набережной. Об этом сообщает официальный сайт городской администрации. Кроме этого, в ближайшее время там начнут дежурить спасатели. «К нижнему ярусу набережной ограничили доступ. К приходу большой воды подготовили тюменскую набережную. В целях безопасности и предотвращения несчастных случаев специальным ограждением закрыли доступ к лестницам, ведущим к нижнему ярусу. К весеннему паводку подготовлены и меры пассивной безопасности: спасательные круги, предупредительные таблички, цепочные лестницы, кнопки вызова спасателей», — указано на официальном сайте администрации Тюмени. При этом, значительного подъема воды в Туре не ожидается. «Однако специалисты МБУ „Тюменьгормост“ пристально следят за ситуацией. Скоро к дежурству на набережной реки приступят спасатели», — уточнили в тюменской мэрии. Ранее URA.RU писало о том, что в Тобольске из-за паводка затопило несколько частные дома. А в Ишимском районе, в ожиданиях весеннего половодья, расчищают русла рек от зарослей и строят дамбы. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на тюменский telegram-канал «Темы Тюмени» .

В Тюмени из-за весеннего паводка был ограничен доступ к нижнему ярусу набережной. Об этом сообщает официальный сайт городской администрации. Кроме этого, в ближайшее время там начнут дежурить спасатели. «К нижнему ярусу набережной ограничили доступ. К приходу большой воды подготовили тюменскую набережную. В целях безопасности и предотвращения несчастных случаев специальным ограждением закрыли доступ к лестницам, ведущим к нижнему ярусу. К весеннему паводку подготовлены и меры пассивной безопасности: спасательные круги, предупредительные таблички, цепочные лестницы, кнопки вызова спасателей», — указано на официальном сайте администрации Тюмени. При этом, значительного подъема воды в Туре не ожидается. «Однако специалисты МБУ „Тюменьгормост“ пристально следят за ситуацией. Скоро к дежурству на набережной реки приступят спасатели», — уточнили в тюменской мэрии. Ранее URA.RU писало о том, что в Тобольске из-за паводка затопило несколько частные дома. А в Ишимском районе, в ожиданиях весеннего половодья, расчищают русла рек от зарослей и строят дамбы.