14 апреля 2022
13 апреля 2022

Власти Тюмени ограничили доступ к набережной

© Служба новостей «URA.RU»
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Доступ на нижний ярус тюменской набережной ограничили из-за угрозы паводка Фото:

В Тюмени из-за весеннего паводка был ограничен доступ к нижнему ярусу набережной. Об этом сообщает официальный сайт городской администрации. Кроме этого, в ближайшее время там начнут дежурить спасатели.

«К нижнему ярусу набережной ограничили доступ. К приходу большой воды подготовили тюменскую набережную. В целях безопасности и предотвращения несчастных случаев специальным ограждением закрыли доступ к лестницам, ведущим к нижнему ярусу. К весеннему паводку подготовлены и меры пассивной безопасности: спасательные круги, предупредительные таблички, цепочные лестницы, кнопки вызова спасателей», — указано на официальном сайте администрации Тюмени.

При этом, значительного подъема воды в Туре не ожидается. «Однако специалисты МБУ „Тюменьгормост“ пристально следят за ситуацией. Скоро к дежурству на набережной реки приступят спасатели», — уточнили в тюменской мэрии.

Ранее URA.RU писало о том, что в Тобольске из-за паводка затопило несколько частные дома. А в Ишимском районе, в ожиданиях весеннего половодья, расчищают русла рек от зарослей и строят дамбы.

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В Тюмени из-за весеннего паводка был ограничен доступ к нижнему ярусу набережной. Об этом сообщает официальный сайт городской администрации. Кроме этого, в ближайшее время там начнут дежурить спасатели. «К нижнему ярусу набережной ограничили доступ. К приходу большой воды подготовили тюменскую набережную. В целях безопасности и предотвращения несчастных случаев специальным ограждением закрыли доступ к лестницам, ведущим к нижнему ярусу. К весеннему паводку подготовлены и меры пассивной безопасности: спасательные круги, предупредительные таблички, цепочные лестницы, кнопки вызова спасателей», — указано на официальном сайте администрации Тюмени. При этом, значительного подъема воды в Туре не ожидается. «Однако специалисты МБУ „Тюменьгормост“ пристально следят за ситуацией. Скоро к дежурству на набережной реки приступят спасатели», — уточнили в тюменской мэрии. Ранее URA.RU писало о том, что в Тобольске из-за паводка затопило несколько частные дома. А в Ишимском районе, в ожиданиях весеннего половодья, расчищают русла рек от зарослей и строят дамбы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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