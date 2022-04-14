В Перми «Газпромбанк» наказали за SMS

Рекламу, которую банк распространял с помощью SMS, признали незаконной Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Пермские антимонопольщики оштрафовали АО «Газпромбанк» за нарушение закона о рекламе. В SMS, где содержалась реклама банка, не было всей необходимой информации, которая позволила бы заемщику сделать вывод о полной стоимости кредита, как того требует законодательство. Об этом сообщили в пресс-службе Пермского УФАС России.

«Представитель банка нам пояснил, что ему не удалось указать всю информацию об условиях кредита потому, что реклама была в смс-формате. Все условия не влезли по количеству символов. Поэтому в рекламе они разместили гиперссылку на сайт, где размещена полная информация. Но, это незаконно», — пояснили в УФАС.

По закону все условия должны быть прописаны в тексте рекламы. То есть, в данном случае — в тексте SMS-сообщения. Технические ограничения не оправдывают нарушение закона, поскольку рекламодатель сам выбирает, как и где ему размещать рекламу. Реклама кредита от «Газпромбанка» была признана незаконной. Пермское УФАС выдало нарушителю предписание прекратить распространять такую рекламу. Они исполнили требования. Тем не менее, за нарушение пришлось заплатить 550 тысяч рублей.

Ранее URA.RU сообщало, что в Перми сетевой гигант попался на рекламе алкоголя. Реклама с изображением спиртосодержащего продукта была размещена на дверях магазина.