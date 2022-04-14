В ХМАО введут новую льготу для детей

15 апреля 2022 в 15:06 Размер текста - 17 +

Власти ХМАО подготовили новую льготу для детей-инвалидов Фото: Анна Майорова © URA.RU В ХМАО будут оплачивать проезд в школу для детей-инвалидов. Об этом URA.RU рассказала директор департамента социального развития ХМАО Тереза Пономарева. «Это новая льгота для детей-инвалидов, которые обучаются в школах, будет оплачиваться проезд до школы и обратно домой. На данный момент закон уже рассмотрен и принят. Остается дождаться постановления правительства ХМАО, после этого мера начнет действовать», — сказала Пономарева. Ранее URA.RU писало, что с 1 января в ХМАО отменят транспортный налог для семей, в которых воспитывается ребенок-инвалид. Эта мера соцподдержки также будет распространяться на многодетные семьи. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на хантыйский telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки» .

В ХМАО будут оплачивать проезд в школу для детей-инвалидов. Об этом URA.RU рассказала директор департамента социального развития ХМАО Тереза Пономарева. «Это новая льгота для детей-инвалидов, которые обучаются в школах, будет оплачиваться проезд до школы и обратно домой. На данный момент закон уже рассмотрен и принят. Остается дождаться постановления правительства ХМАО, после этого мера начнет действовать», — сказала Пономарева. Ранее URA.RU писало, что с 1 января в ХМАО отменят транспортный налог для семей, в которых воспитывается ребенок-инвалид. Эта мера соцподдержки также будет распространяться на многодетные семьи.