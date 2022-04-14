14 апреля 2022
13 апреля 2022

В ХМАО введут новую льготу для детей

© Служба новостей «URA.RU»
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Секретарь Свердловского отделения партии «Единая Россия» Виктор Шептий подает документы на участие в праймериз. Екатеринбург, ручка, чиновница, запись, документы, заполнение бланков, секретарь, бизнесвумен, шариковая ручка
Власти ХМАО подготовили новую льготу для детей-инвалидов Фото:

В ХМАО будут оплачивать проезд в школу для детей-инвалидов. Об этом URA.RU рассказала директор департамента социального развития ХМАО Тереза Пономарева.

«Это новая льгота для детей-инвалидов, которые обучаются в школах, будет оплачиваться проезд до школы и обратно домой. На данный момент закон уже рассмотрен и принят. Остается дождаться постановления правительства ХМАО, после этого мера начнет действовать», — сказала Пономарева.

Ранее URA.RU писало, что с 1 января в ХМАО отменят транспортный налог для семей, в которых воспитывается ребенок-инвалид. Эта мера соцподдержки также будет распространяться на многодетные семьи.

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В ХМАО будут оплачивать проезд в школу для детей-инвалидов. Об этом URA.RU рассказала директор департамента социального развития ХМАО Тереза Пономарева. «Это новая льгота для детей-инвалидов, которые обучаются в школах, будет оплачиваться проезд до школы и обратно домой. На данный момент закон уже рассмотрен и принят. Остается дождаться постановления правительства ХМАО, после этого мера начнет действовать», — сказала Пономарева. Ранее URA.RU писало, что с 1 января в ХМАО отменят транспортный налог для семей, в которых воспитывается ребенок-инвалид. Эта мера соцподдержки также будет распространяться на многодетные семьи.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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