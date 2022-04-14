14 апреля 2022
13 апреля 2022

В ХМАО отменяют транспортный налог для многодетных

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание областной Думы. Курган, документы, законопроект, закон, бумаги к заседанию, заседение
Власти ХМАО подготовили новую льготу для семей с детьми Фото:
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В ХМАО с 1 января отменят транспортный налог для многодетных семей и семей, в которых воспитывается ребенок-инвалид. Об этом рассказала директор департамента социального развития ХМАО Тереза Пономарева во время онлайн-эфира, посвященного поддержке семей с детьми.

«С 1 января 2022 года мы отменяем налог в отношении многодетных семей. Один из родителей многодетной семьи, либо один из родителей, воспитывающий ребенка-инвалида, полностью освобождается от транспортного налога в независимости от тех лошадиных сил, которые есть у автомобиля», — сказала Пономарева.

Ранее URA.RU писало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова рассказала о новых мерах социальной поддержки для детей. Выплата предусмотрена для семей с детьми в виде ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от восьми до 17 лет.

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В ХМАО с 1 января отменят транспортный налог для многодетных семей и семей, в которых воспитывается ребенок-инвалид. Об этом рассказала директор департамента социального развития ХМАО Тереза Пономарева во время онлайн-эфира, посвященного поддержке семей с детьми. «С 1 января 2022 года мы отменяем налог в отношении многодетных семей. Один из родителей многодетной семьи, либо один из родителей, воспитывающий ребенка-инвалида, полностью освобождается от транспортного налога в независимости от тех лошадиных сил, которые есть у автомобиля», — сказала Пономарева. Ранее URA.RU писало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова рассказала о новых мерах социальной поддержки для детей. Выплата предусмотрена для семей с детьми в виде ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от восьми до 17 лет.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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