В ХМАО отменяют транспортный налог для многодетных

15 апреля 2022 в 13:39 Размер текста - 17 +

Власти ХМАО подготовили новую льготу для семей с детьми Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Экономический кризис 2020-2022 В ХМАО с 1 января отменят транспортный налог для многодетных семей и семей, в которых воспитывается ребенок-инвалид. Об этом рассказала директор департамента социального развития ХМАО Тереза Пономарева во время онлайн-эфира, посвященного поддержке семей с детьми. «С 1 января 2022 года мы отменяем налог в отношении многодетных семей. Один из родителей многодетной семьи, либо один из родителей, воспитывающий ребенка-инвалида, полностью освобождается от транспортного налога в независимости от тех лошадиных сил, которые есть у автомобиля», — сказала Пономарева. Ранее URA.RU писало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова рассказала о новых мерах социальной поддержки для детей. Выплата предусмотрена для семей с детьми в виде ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от восьми до 17 лет. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на хантыйский telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки» .

В ХМАО с 1 января отменят транспортный налог для многодетных семей и семей, в которых воспитывается ребенок-инвалид. Об этом рассказала директор департамента социального развития ХМАО Тереза Пономарева во время онлайн-эфира, посвященного поддержке семей с детьми. «С 1 января 2022 года мы отменяем налог в отношении многодетных семей. Один из родителей многодетной семьи, либо один из родителей, воспитывающий ребенка-инвалида, полностью освобождается от транспортного налога в независимости от тех лошадиных сил, которые есть у автомобиля», — сказала Пономарева. Ранее URA.RU писало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова рассказала о новых мерах социальной поддержки для детей. Выплата предусмотрена для семей с детьми в виде ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от восьми до 17 лет.