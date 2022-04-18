Высокопоставленную судью арестовали за взяточничество

Верховный суд России арестовал судью Арбитражного суда Москвы Елену Кондрат. Она обвиняется в посредничестве во взяточничестве, сообщает корреспондент ТАСС.
«Избрать в отношении Кондрат меру пресечения в виде содержания под стражей. Согласно решению суда, обвиняемая будет находиться в СИЗО до 22 мая», — передает издание решение судьи.
По данным следствия, в сентябре 2020 года судья рассказала сослуживице о том, что к ней обратились с предложением заплатить 50 тысяч долларов, если она откажется привлечь к ответственности ряд физических и юридических лиц в рамках дела, которое она рассматривала. Она убеждала коллегу принять предложение, а сама была готова выступить посредником при передаче средств. Однако собеседница обратилась в правоохранительные органы. В октябре 2020 года Кондрат была задержана. Экс-судья отрицает свою причастность к преступлению, напоминает РАПСИ.
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Верховный суд России арестовал судью Арбитражного суда Москвы Елену Кондрат. Она обвиняется в посредничестве во взяточничестве, сообщает корреспондент ТАСС. «Избрать в отношении Кондрат меру пресечения в виде содержания под стражей. Согласно решению суда, обвиняемая будет находиться в СИЗО до 22 мая», — передает издание решение судьи. По данным следствия, в сентябре 2020 года судья рассказала сослуживице о том, что к ней обратились с предложением заплатить 50 тысяч долларов, если она откажется привлечь к ответственности ряд физических и юридических лиц в рамках дела, которое она рассматривала. Она убеждала коллегу принять предложение, а сама была готова выступить посредником при передаче средств. Однако собеседница обратилась в правоохранительные органы. В октябре 2020 года Кондрат была задержана. Экс-судья отрицает свою причастность к преступлению, напоминает РАПСИ.