Понасенков* опроверг эмиграцию из России

18 апреля 2022 в 18:20 Размер текста - 17 +

Блогер отметил, что уехал в Италию, но вернется Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Историк и блогер Евгений Понасенков (приравнен к СМИ, выполняющих функции иностранного агента) опроверг сообщения СМИ о том, что он уехал из России в Турцию. При этом он признался, что уехал в Италию. «Турция меня совершенно не интересует. Как и каждый апрель последние 15 лет я езжу в Италию. Я сейчас в Риме», — заявил Понасенков РЕН ТВ. Блогер подчеркнул, что это не отъезд. Он покинул страну, чтобы немного отдохнуть. Ранее СМИ сообщили, что Понасенков бежал из России в Турцию, передает Pravda.Ru. Ранее Минюст РФ внес в реестр СМИ-иноагентов Евгения Понасенкова. В ответ он заявил, что подаст в суд. По мнению блогера, внесение его в перечень иноагентов «полностью незаконно и никак не обосновано». *Министерство юстиции РФ включило Понасенкова в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Историк и блогер Евгений Понасенков (приравнен к СМИ, выполняющих функции иностранного агента) опроверг сообщения СМИ о том, что он уехал из России в Турцию. При этом он признался, что уехал в Италию. «Турция меня совершенно не интересует. Как и каждый апрель последние 15 лет я езжу в Италию. Я сейчас в Риме», — заявил Понасенков РЕН ТВ. Блогер подчеркнул, что это не отъезд. Он покинул страну, чтобы немного отдохнуть. Ранее СМИ сообщили, что Понасенков бежал из России в Турцию, передает Pravda.Ru. Ранее Минюст РФ внес в реестр СМИ-иноагентов Евгения Понасенкова. В ответ он заявил, что подаст в суд. По мнению блогера, внесение его в перечень иноагентов «полностью незаконно и никак не обосновано». *Министерство юстиции РФ включило Понасенкова в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента