Блогер Понасенков* подаст в суд после признания его иноагентом

02 апреля 2022 в 04:46 Размер текста - 17 +

Он считает, что включение его в список иноагентов незаконно и никак не обосновано Фото: Анна Майорова © URA.RU Российский публицист, видеоблогер, телеведущий и режиссер ряда спектаклей Евгений Понасенков (Министерство юстиции РФ включило Понасенкова в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента) заявил, что обратится в суд из-за включения его в список иностранных агентов. Об этом он написал в Telegram. «Я, естественно, подам в суд», — написал Понасенков в своем канале в Telegram. Он добавил, что внесение его в перечень иноагентов «полностью незаконно и никак не обосновано». 1 апреля Минюст РФ внес в реестр СМИ-иноагентов Евгения Понасенкова. В этот список также попали и другие представители СМИ: основательница издания The Bell Елизавета Осетинская, журналистка телеканала «Дождь» (признан в РФ иноагентом) Мария Борзунова, журналист дагестанского еженедельника «Новое дело» Мурад Мурадов, журналистка Ирина Малкова, корреспондент «Медиазоны» (СМИ признано в России СМИ-иноагентом) Алла Константинова, а также Виктор Воробьев, и Анна Голубева. Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Российский публицист, видеоблогер, телеведущий и режиссер ряда спектаклей Евгений Понасенков (Министерство юстиции РФ включило Понасенкова в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента) заявил, что обратится в суд из-за включения его в список иностранных агентов. Об этом он написал в Telegram. «Я, естественно, подам в суд», — написал Понасенков в своем канале в Telegram. Он добавил, что внесение его в перечень иноагентов «полностью незаконно и никак не обосновано». 1 апреля Минюст РФ внес в реестр СМИ-иноагентов Евгения Понасенкова. В этот список также попали и другие представители СМИ: основательница издания The Bell Елизавета Осетинская, журналистка телеканала «Дождь» (признан в РФ иноагентом) Мария Борзунова, журналист дагестанского еженедельника «Новое дело» Мурад Мурадов, журналистка Ирина Малкова, корреспондент «Медиазоны» (СМИ признано в России СМИ-иноагентом) Алла Константинова, а также Виктор Воробьев, и Анна Голубева.