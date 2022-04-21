Горожане жалуются, что в сквере возникли проблемы со скамейками (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане в сквере, названном в честь первого прокурора Курганской области Ивана Скороходова, крошится основание скамеек. Об этом рассказал читатель URA.RU через telegram-канал «Курганистан».

«Сквер по ул. Советской. Комплексы отдыха в сквере установлены осенью в прошлом году. Они уже тают и рассыпаются», — сообщил горожанин.

Также жалобу, связанную со сквером, написал пользователь портала «Обратись». По его словам, лавочки рассыпались и стоят под углом, поэтому сидя на них можно скатиться. Также он рассказал, что тротуар в сквере не был выровнен.

На обращение ответили сотрудники администрации Кургана. «Подрядной организации направлено претензионное письмо с целью устранения выявленных недостатков в рамках гарантийных обязательств. Вопрос находится на контроле», — объяснили в мэрии.

В конце марта депутаты гордумы поддержали идею назвать сквер, расположенный на улице Советской, между улицами Красина и Кирова в честь Скороходова. Он был первым руководителем прокуратуры Курганской области и возглавлял ее с 1943 по 1945 годы. В 2018 году в честь него в Кургане открыли мемориальную доску.

В сквере, по словам горожанина, крошится основание скамеек Фото: читатель URA.RU