Жители Курганской области не могут самостоятельно выкидывать мусор на свалку Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жителей Курганской области могут оштрафовать, если они будут выкидывать мусор на площадку для временного размещения твердых коммунальных отходов в поселке Лебяжье. Об этом сообщили представители администрации Лебяжьевского района.

«Земельный участок для временного размещения ТКО в п. Лебяжье, находящийся в восточной части поселка, может использоваться только региональным оператором „Чистый город“ для временного размещения отходов до транспортировки их на мусорный полигон. Организации и частные лица, замеченные в использовании данного участка для размещения мусора из своих домохозяйств, будут наказаны», — указано в сообщении, размещенном в группе местной администрации в соцсети «ВКонтакте».

Нарушителям грозит штраф в размере 5000 рублей. Власти попросили местных жителей выкидывать мусор в специальные контейнеры, который установили представители «Чистого города».

Ранее стало известно, что жители Куртамышского муниципального округа задолжали за вывоз мусора более 23 млн рублей. В Куртамыше горожане были должны 10 807 630 рублей, а в селах округа — 12 705 411 рублей.