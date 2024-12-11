В ЕС продиктовали США условия по дальнейшему взаимодействию с Россией

Каллас: США должны быть жесткими в отношении России, чтобы влиять на Китай

11 декабря 2024 в 09:50 Размер текста - 17 +

По словам Каи Каллас, Дональду Трампу необходимо быть крайне жестким с Россией Фото: официальный сайт президента Украины Избранный 47-й президент США Дональд Трамп должен быть жестким в отношении с Россией, чтобы оказывать влияние на Китай. Об этом заявила верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас. «Если вы не хотите проблем с Китаем, я думаю, вам [Трампу] нужно быть очень жесткими в отношении России. Вам надо быть твердым», — сказала Каллас, ее слова передает Politico. Также она отметила, что поддержка Западом Киева — это некий сигнал для Китая, у которого есть спорные земли с Тайванем. Ведь теперь Пекин видит, насколько далеко могут зайти США и их союзники в военной поддержке. Ранее в Страсбурге прошло голосование, по итогам которого утвердили 27 еврокомиссаров. На пост главы евродипломатии была назначена Кая Каллас, ярая противница России. Ожидается, что новое руководство начнет вытеснение российского газа с рынка Европы, увеличение помощи Украине и расширение ЕС. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Избранный 47-й президент США Дональд Трамп должен быть жестким в отношении с Россией, чтобы оказывать влияние на Китай. Об этом заявила верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас. «Если вы не хотите проблем с Китаем, я думаю, вам [Трампу] нужно быть очень жесткими в отношении России. Вам надо быть твердым», — сказала Каллас, ее слова передает Politico. Также она отметила, что поддержка Западом Киева — это некий сигнал для Китая, у которого есть спорные земли с Тайванем. Ведь теперь Пекин видит, насколько далеко могут зайти США и их союзники в военной поддержке. Ранее в Страсбурге прошло голосование, по итогам которого утвердили 27 еврокомиссаров. На пост главы евродипломатии была назначена Кая Каллас, ярая противница России. Ожидается, что новое руководство начнет вытеснение российского газа с рынка Европы, увеличение помощи Украине и расширение ЕС.