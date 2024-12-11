В ЕС продиктовали США условия по дальнейшему взаимодействию с Россией

Каллас: США должны быть жесткими в отношении России, чтобы влиять на Китай
© Служба новостей «URA.RU»
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Владимир Зеленский. stock, stock, Каллас Кая
По словам Каи Каллас, Дональду Трампу необходимо быть крайне жестким с Россией Фото:

Избранный 47-й президент США Дональд Трамп должен быть жестким в отношении с Россией, чтобы оказывать влияние на Китай. Об этом заявила верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.

«Если вы не хотите проблем с Китаем, я думаю, вам [Трампу] нужно быть очень жесткими в отношении России. Вам надо быть твердым», — сказала Каллас, ее слова передает Politico. Также она отметила, что поддержка Западом Киева — это некий сигнал для Китая, у которого есть спорные земли с Тайванем. Ведь теперь Пекин видит, насколько далеко могут зайти США и их союзники в военной поддержке.

Ранее в Страсбурге прошло голосование, по итогам которого утвердили 27 еврокомиссаров. На пост главы евродипломатии была назначена Кая Каллас, ярая противница России. Ожидается, что новое руководство начнет вытеснение российского газа с рынка Европы, увеличение помощи Украине и расширение ЕС.

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Избранный 47-й президент США Дональд Трамп должен быть жестким в отношении с Россией, чтобы оказывать влияние на Китай. Об этом заявила верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас. «Если вы не хотите проблем с Китаем, я думаю, вам [Трампу] нужно быть очень жесткими в отношении России. Вам надо быть твердым», — сказала Каллас, ее слова передает Politico. Также она отметила, что поддержка Западом Киева — это некий сигнал для Китая, у которого есть спорные земли с Тайванем. Ведь теперь Пекин видит, насколько далеко могут зайти США и их союзники в военной поддержке. Ранее в Страсбурге прошло голосование, по итогам которого утвердили 27 еврокомиссаров. На пост главы евродипломатии была назначена Кая Каллас, ярая противница России. Ожидается, что новое руководство начнет вытеснение российского газа с рынка Европы, увеличение помощи Украине и расширение ЕС.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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