МВД будет сообщать родственникам выдворяемых мигрантов об их местонахождении

МВД России будет сообщать родственникам мигрантов о месте их пребывания в спецучреждениях перед депортацией. Текст постановления опубликован на сайте официальных правовых актов.
«По просьбе иностранного гражданина, помещенного в специальное учреждение, территориальный орган МВД РФ в кратчайший срок уведомляет о месте нахождения иностранного гражданина его родственников», — говорится в тексте документа. Также уведомление о месте пребывания иностранца будут отправлять по месту его работы или учебы. Информация будет отправлена и его защитнику или дипломатическому представительству.
В постановлении уточняется, что МВД будет уведомлять о местонахождении мигранта органы опеки и попечительства, если иностранец является единственным законным представителем ребенка или недееспособного лица, находящегося в России. Если мигрант, помещенный в спецучреждение, окажется несовершеннолетним, информацию об этом в обязательном порядке сообщат его родителям или законным представителям. Постановление начнет свою работу с 5 февраля 2025 года.
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