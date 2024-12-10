МВД будет сообщать родственникам выдворяемых мигрантов об их местонахождении

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Постановление вступит в силу с 5 февраля 2025 года
Постановление вступит в силу с 5 февраля 2025 года Фото:

МВД России будет сообщать родственникам мигрантов о месте их пребывания в спецучреждениях перед депортацией. Текст постановления опубликован на сайте официальных правовых актов.

«По просьбе иностранного гражданина, помещенного в специальное учреждение, территориальный орган МВД РФ в кратчайший срок уведомляет о месте нахождения иностранного гражданина его родственников», — говорится в тексте документа. Также уведомление о месте пребывания иностранца будут отправлять по месту его работы или учебы. Информация будет отправлена и его защитнику или дипломатическому представительству.

В постановлении уточняется, что МВД будет уведомлять о местонахождении мигранта органы опеки и попечительства, если иностранец является единственным законным представителем ребенка или недееспособного лица, находящегося в России. Если мигрант, помещенный в спецучреждение, окажется несовершеннолетним, информацию об этом в обязательном порядке сообщат его родителям или законным представителям. Постановление начнет свою работу с 5 февраля 2025 года.

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МВД России будет сообщать родственникам мигрантов о месте их пребывания в спецучреждениях перед депортацией. Текст постановления опубликован на сайте официальных правовых актов. «По просьбе иностранного гражданина, помещенного в специальное учреждение, территориальный орган МВД РФ в кратчайший срок уведомляет о месте нахождения иностранного гражданина его родственников», — говорится в тексте документа. Также уведомление о месте пребывания иностранца будут отправлять по месту его работы или учебы. Информация будет отправлена и его защитнику или дипломатическому представительству. В постановлении уточняется, что МВД будет уведомлять о местонахождении мигранта органы опеки и попечительства, если иностранец является единственным законным представителем ребенка или недееспособного лица, находящегося в России. Если мигрант, помещенный в спецучреждение, окажется несовершеннолетним, информацию об этом в обязательном порядке сообщат его родителям или законным представителям. Постановление начнет свою работу с 5 февраля 2025 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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