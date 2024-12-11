Россиян предупредили о подорожании некоторых продуктов к Новому году

«Ценозавр»: овощи, яйца и шампанское станут дороже к 2025 году
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Продуктовые магазины. Екатеринбург, капуста, овощи, картофель, продуктовый магазин
Россияне снова столкнутся с ростом цен в канун Нового года Фото:

В России к Новому году могут подорожать картофель, свекла, лук, яйца и шампанское. Об этом предупредил сервис мониторинга цен «Ценозавр».

«До конца года картофель может подорожать еще на 6—8%… Цены на свеклу могут вырасти еще на 10—12%… Цена на лук вырастут примерно еще на 3—5%… Куриные яйца могут подорожать еще на 5%… Цены на шампанское могут вырасти еще на 1—3%», — говорится в отчете. Отмечается, что анализ основан на текущих тенденциях и исторических изменениях цен в предыдущие годы. Его приводит 72.RU.

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По словам «Ценозавра», точный и обоснованный прогноз дать очень сложно, поскольку цены растут крайне стремительно. В качестве примера сервис обратил внимание на икру — с начала сентября она подорожала на 27,3%.

Ранее доцент кафедры маркетинга университета «Синергия» Юлия Бутырина сделала прогноз, согласно которому в январе 2025 года в России стоит ожидать повышение цен на 10-15%. По ее словам, причиной для этого станут сразу несколько факторов, среди которых общая экономическая ситуация, инфляция и сезонные тренды.

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В России к Новому году могут подорожать картофель, свекла, лук, яйца и шампанское. Об этом предупредил сервис мониторинга цен «Ценозавр». «До конца года картофель может подорожать еще на 6—8%… Цены на свеклу могут вырасти еще на 10—12%… Цена на лук вырастут примерно еще на 3—5%… Куриные яйца могут подорожать еще на 5%… Цены на шампанское могут вырасти еще на 1—3%», — говорится в отчете. Отмечается, что анализ основан на текущих тенденциях и исторических изменениях цен в предыдущие годы. Его приводит 72.RU. По словам «Ценозавра», точный и обоснованный прогноз дать очень сложно, поскольку цены растут крайне стремительно. В качестве примера сервис обратил внимание на икру — с начала сентября она подорожала на 27,3%. Ранее доцент кафедры маркетинга университета «Синергия» Юлия Бутырина сделала прогноз, согласно которому в январе 2025 года в России стоит ожидать повышение цен на 10-15%. По ее словам, причиной для этого станут сразу несколько факторов, среди которых общая экономическая ситуация, инфляция и сезонные тренды.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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