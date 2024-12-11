Россиян предупредили о подорожании некоторых продуктов к Новому году

«Ценозавр»: овощи, яйца и шампанское станут дороже к 2025 году

11 декабря 2024 в 11:00 Размер текста - 17 +

Россияне снова столкнутся с ростом цен в канун Нового года Фото: Размик Закарян © URA.RU В России к Новому году могут подорожать картофель, свекла, лук, яйца и шампанское. Об этом предупредил сервис мониторинга цен «Ценозавр». «До конца года картофель может подорожать еще на 6—8%… Цены на свеклу могут вырасти еще на 10—12%… Цена на лук вырастут примерно еще на 3—5%… Куриные яйца могут подорожать еще на 5%… Цены на шампанское могут вырасти еще на 1—3%», — говорится в отчете. Отмечается, что анализ основан на текущих тенденциях и исторических изменениях цен в предыдущие годы. Его приводит 72.RU. Новость по теме Самые подорожавшие продукты в России за 2024 год: чем их заменить По словам «Ценозавра», точный и обоснованный прогноз дать очень сложно, поскольку цены растут крайне стремительно. В качестве примера сервис обратил внимание на икру — с начала сентября она подорожала на 27,3%. Ранее доцент кафедры маркетинга университета «Синергия» Юлия Бутырина сделала прогноз, согласно которому в январе 2025 года в России стоит ожидать повышение цен на 10-15%. По ее словам, причиной для этого станут сразу несколько факторов, среди которых общая экономическая ситуация, инфляция и сезонные тренды. Фото: инфографика URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В России к Новому году могут подорожать картофель, свекла, лук, яйца и шампанское. Об этом предупредил сервис мониторинга цен «Ценозавр». «До конца года картофель может подорожать еще на 6—8%… Цены на свеклу могут вырасти еще на 10—12%… Цена на лук вырастут примерно еще на 3—5%… Куриные яйца могут подорожать еще на 5%… Цены на шампанское могут вырасти еще на 1—3%», — говорится в отчете. Отмечается, что анализ основан на текущих тенденциях и исторических изменениях цен в предыдущие годы. Его приводит 72.RU. По словам «Ценозавра», точный и обоснованный прогноз дать очень сложно, поскольку цены растут крайне стремительно. В качестве примера сервис обратил внимание на икру — с начала сентября она подорожала на 27,3%. Ранее доцент кафедры маркетинга университета «Синергия» Юлия Бутырина сделала прогноз, согласно которому в январе 2025 года в России стоит ожидать повышение цен на 10-15%. По ее словам, причиной для этого станут сразу несколько факторов, среди которых общая экономическая ситуация, инфляция и сезонные тренды.