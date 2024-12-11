Россиян предупредили о подорожании некоторых продуктов к Новому году

В России к Новому году могут подорожать картофель, свекла, лук, яйца и шампанское. Об этом предупредил сервис мониторинга цен «Ценозавр».
«До конца года картофель может подорожать еще на 6—8%… Цены на свеклу могут вырасти еще на 10—12%… Цена на лук вырастут примерно еще на 3—5%… Куриные яйца могут подорожать еще на 5%… Цены на шампанское могут вырасти еще на 1—3%», — говорится в отчете. Отмечается, что анализ основан на текущих тенденциях и исторических изменениях цен в предыдущие годы. Его приводит 72.RU.
По словам «Ценозавра», точный и обоснованный прогноз дать очень сложно, поскольку цены растут крайне стремительно. В качестве примера сервис обратил внимание на икру — с начала сентября она подорожала на 27,3%.
Ранее доцент кафедры маркетинга университета «Синергия» Юлия Бутырина сделала прогноз, согласно которому в январе 2025 года в России стоит ожидать повышение цен на 10-15%. По ее словам, причиной для этого станут сразу несколько факторов, среди которых общая экономическая ситуация, инфляция и сезонные тренды.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.