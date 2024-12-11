Депутат Рады позволил России решить судьбу Украины

Депутат Рады Дмитрук предложил России, США и Беларуси решить судьбу Украины
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Россия должна сформировать новое украинское правительство, считает Дмитрук
Россия должна сформировать новое украинское правительство, считает Дмитрук Фото:

Депутат Верховной рады Артем Дмитрук предложил России, США и Беларуси принять решение о судьбе Украины. Он призвал эти страны определить временное правительство и назначить выборы.

«Мы, Украина, слабые, потеряли свою субъектность, суверенитет. Решите за нас, американцы, россияне, белорусы, выдвиньте кандидатов, выгоните этого убийцу из нашей страны и определите кандидатов», — заявил Дмитрук в интервью агентству «Белта».

По его словам, России, США и Беларуси следует в первую очередь создать временное правительство. Это правительство затем организует выборы под совместным контролем этих стран, заключил Дмитрук.

Выборы президента Украины в 2024 году были отменены из-за военного положения в стране. Президент России Владимир Путин отмечал, что сейчас единственной легитимной властью на Украине является парламент, передает «Царьград».

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Депутат Верховной рады Артем Дмитрук предложил России, США и Беларуси принять решение о судьбе Украины. Он призвал эти страны определить временное правительство и назначить выборы. «Мы, Украина, слабые, потеряли свою субъектность, суверенитет. Решите за нас, американцы, россияне, белорусы, выдвиньте кандидатов, выгоните этого убийцу из нашей страны и определите кандидатов», — заявил Дмитрук в интервью агентству «Белта». По его словам, России, США и Беларуси следует в первую очередь создать временное правительство. Это правительство затем организует выборы под совместным контролем этих стран, заключил Дмитрук. Выборы президента Украины в 2024 году были отменены из-за военного положения в стране. Президент России Владимир Путин отмечал, что сейчас единственной легитимной властью на Украине является парламент, передает «Царьград».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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