Депутат Верховной рады Артем Дмитрук предложил России, США и Беларуси принять решение о судьбе Украины. Он призвал эти страны определить временное правительство и назначить выборы.
«Мы, Украина, слабые, потеряли свою субъектность, суверенитет. Решите за нас, американцы, россияне, белорусы, выдвиньте кандидатов, выгоните этого убийцу из нашей страны и определите кандидатов», — заявил Дмитрук в интервью агентству «Белта».
По его словам, России, США и Беларуси следует в первую очередь создать временное правительство. Это правительство затем организует выборы под совместным контролем этих стран, заключил Дмитрук.
Выборы президента Украины в 2024 году были отменены из-за военного положения в стране. Президент России Владимир Путин отмечал, что сейчас единственной легитимной властью на Украине является парламент, передает «Царьград».
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