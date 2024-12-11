Украина в скором времени может проиграть конфликт, если ее союзники не окажут срочную военную помощь. Об этом сообщил проходивший лечение после подрыва на мине австралийский наемник из элитной группировки ВСУ.
«Мы проиграем… Я умоляю наших союзников прислать как можно больше артиллерии», — заявил он американскому изданию News.com. Наемник также отметил, что ситуация в последние дни для ВСУ заметно ухудшилась.
Ранее полковник в отставке ВС США Лоуренс Уилкерсон сообщил, что некоторые страны НАТО постепенно начинают осознавать поражение Украины в конфликте с Россией. По его словам, это происходит среди политических и военных лидеров не только в Соединенных Штатах, но и в Европе.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
Украина в скором времени может проиграть конфликт, если ее союзники не окажут срочную военную помощь. Об этом сообщил проходивший лечение после подрыва на мине австралийский наемник из элитной группировки ВСУ. «Мы проиграем… Я умоляю наших союзников прислать как можно больше артиллерии», — заявил он американскому изданию News.com. Наемник также отметил, что ситуация в последние дни для ВСУ заметно ухудшилась. Ранее полковник в отставке ВС США Лоуренс Уилкерсон сообщил, что некоторые страны НАТО постепенно начинают осознавать поражение Украины в конфликте с Россией. По его словам, это происходит среди политических и военных лидеров не только в Соединенных Штатах, но и в Европе.