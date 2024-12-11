Австралийский наемник после подрыва на мине в Курской области заявил о проигрыше Украины

News.com: элитный наемник ВСУ заявил о скором проигрыше Украины
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Украина в скором времени может проиграть конфликт с Россией, заявил элитный наемник Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Украина в скором времени может проиграть конфликт, если ее союзники не окажут срочную военную помощь. Об этом сообщил проходивший лечение после подрыва на мине австралийский наемник из элитной группировки ВСУ.

«Мы проиграем… Я умоляю наших союзников прислать как можно больше артиллерии», — заявил он американскому изданию News.com. Наемник также отметил, что ситуация в последние дни для ВСУ заметно ухудшилась.

Ранее полковник в отставке ВС США Лоуренс Уилкерсон сообщил, что некоторые страны НАТО постепенно начинают осознавать поражение Украины в конфликте с Россией. По его словам, это происходит среди политических и военных лидеров не только в Соединенных Штатах, но и в Европе.

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Украина в скором времени может проиграть конфликт, если ее союзники не окажут срочную военную помощь. Об этом сообщил проходивший лечение после подрыва на мине австралийский наемник из элитной группировки ВСУ. «Мы проиграем… Я умоляю наших союзников прислать как можно больше артиллерии», — заявил он американскому изданию News.com. Наемник также отметил, что ситуация в последние дни для ВСУ заметно ухудшилась. Ранее полковник в отставке ВС США Лоуренс Уилкерсон сообщил, что некоторые страны НАТО постепенно начинают осознавать поражение Украины в конфликте с Россией. По его словам, это происходит среди политических и военных лидеров не только в Соединенных Штатах, но и в Европе.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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