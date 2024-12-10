В РПЦ высказались против марафона «Гарри Поттера»

Просмотр фильмов о Гарри Поттере является формой развлечения, поэтому для человека, стремящегося соблюдать пост, такое времяпрепровождение может быть не совсем уместным. Такое заявление сделал декан историко-филологического факультета ПСТГУ, иерей Андрей Постернак.
«Так как просмотр „Гарри Поттера“ все же является развлечением, то для человека, который старается соблюдать пост, это будет не вполне правильным», — передает Life слова Постернака. При этом просмотры этих кинолент не являются греховными.
Основное требование РПЦ заключается в том, чтобы, в первую очередь, такая активность не перерастала в страсть и зависимость. По словам иерея, в период поста рекомендуется сократить время, проводимое за развлечениями. Несмотря на разнообразие мнений о серии книг Джоан Роулинг о Гарри Поттере, она несомненно оставила заметный след в современной культуре, а также в отношении тем добра и зла, дружбы между детьми и взаимовыручки, подчеркнул Постернак.
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