В РПЦ высказались против марафона «Гарри Поттера»

Иерей Постернак: в пост лучше не смотреть фильмы о Гарри Поттере
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Просмотр «Гарри Поттера» не является грехом, рассказали в РПЦ
Просмотр «Гарри Поттера» не является грехом, рассказали в РПЦ Фото:

Просмотр фильмов о Гарри Поттере является формой развлечения, поэтому для человека, стремящегося соблюдать пост, такое времяпрепровождение может быть не совсем уместным. Такое заявление сделал декан историко-филологического факультета ПСТГУ, иерей Андрей Постернак.

«Так как просмотр „Гарри Поттера“ все же является развлечением, то для человека, который старается соблюдать пост, это будет не вполне правильным», — передает Life слова Постернака. При этом просмотры этих кинолент не являются греховными.

Основное требование РПЦ заключается в том, чтобы, в первую очередь, такая активность не перерастала в страсть и зависимость. По словам иерея, в период поста рекомендуется сократить время, проводимое за развлечениями.  Несмотря на разнообразие мнений о серии книг Джоан Роулинг о Гарри Поттере, она несомненно оставила заметный след в современной культуре, а также в отношении тем добра и зла, дружбы между детьми и взаимовыручки, подчеркнул Постернак. 

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Просмотр фильмов о Гарри Поттере является формой развлечения, поэтому для человека, стремящегося соблюдать пост, такое времяпрепровождение может быть не совсем уместным. Такое заявление сделал декан историко-филологического факультета ПСТГУ, иерей Андрей Постернак. «Так как просмотр „Гарри Поттера“ все же является развлечением, то для человека, который старается соблюдать пост, это будет не вполне правильным», — передает Life слова Постернака. При этом просмотры этих кинолент не являются греховными. Основное требование РПЦ заключается в том, чтобы, в первую очередь, такая активность не перерастала в страсть и зависимость. По словам иерея, в период поста рекомендуется сократить время, проводимое за развлечениями.  Несмотря на разнообразие мнений о серии книг Джоан Роулинг о Гарри Поттере, она несомненно оставила заметный след в современной культуре, а также в отношении тем добра и зла, дружбы между детьми и взаимовыручки, подчеркнул Постернак. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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