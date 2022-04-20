Жители Курганской области задолжали за мусор десятки миллионов

Власти предупредили, что из-за долгов может ухудшиться качество услуг по вывозу мусора Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жители Куртамышского муниципального округа (Курганская область) в середине апреля были должны за вывоз мусора более 23 млн рублей. Об этом сообщили представители администрации муниципального округа

«В Куртамышском муниципальном округе Курганской области в настоящее время сложилась крайне негативная ситуация с оплатой населением коммунальной услуги по сбору и вывозу твердых коммунальных отходов. По состоянию на 18 апреля 2022 года задолженность населения за оказанную услугу по сбору и транспортированию ТКО составляет: город Куртамыш — 10 807 630,02 руб.; сельские населенные пункты — 12 705 411,08 руб», — указано в сообщении, размещенном в группе местной администрации в соцсети «ВКонтакте».

В селах самые большие долги за вывоз мусора в округе были у жителей сел: Нижнее (1 126 196 руб.), Верхнее (1 026 196 руб.), Советское (917 506 руб.), Камаган (722 991 руб.), Песьяное (712 964 руб.). Несмотря на то, что в селе Нижнем долг больше, чем в Верхнем, в нем значительно больше жителей. По данным на 2010 год, в Нижнем проживало 1018 человек, а в Верхнем — 710. Власти округа попросили жителей своевременно платить за вывоз мусора, потому что долг может повлиять на качество этих услуг.

Новые правила вывоза мусора стали действовать в Курганской области с 2020 года. Несмотря на это и в 2022 году есть люди, недовольные последствиями этой реформы.