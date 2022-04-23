23 апреля 2022
22 апреля 2022

В Екатеринбурге завелась банда воров обуви

© Служба новостей «URA.RU»
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Центр реабилитации Надежда. Тюмень, обувь
Хулиганы воруют обувь у жильцов дома Фото:

В Екатеринбурге орудует группа молодых людей, ворующих обувь из дома в центре города. Об этом сообщили пострадавшие.

«У нас у многих жильцов обувь стояла в подъезде, территория закрытая, все в камерах, поэтому многие так оставляют, в обувницах. Мы посмотрели по камерам, они зашли вчетвером или впятером, были с пакетами и своим ключом», — сообщает Е1 житель дома.

Злоумышленники дважды за неделю обворовали жильцов дома на Малышева, 116а. После первой пропажи пострадавшие не стали подавать заявление в полицию, подумав, что это были доставщики. Однако позже, посмотрев записи с камер видеонаблюдения, жители опознали хулиганов, приходивших ранее. По словам потерпевших, суммарный ущерб составил 100 тысяч рублей.

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В Екатеринбурге орудует группа молодых людей, ворующих обувь из дома в центре города. Об этом сообщили пострадавшие. «У нас у многих жильцов обувь стояла в подъезде, территория закрытая, все в камерах, поэтому многие так оставляют, в обувницах. Мы посмотрели по камерам, они зашли вчетвером или впятером, были с пакетами и своим ключом», — сообщает Е1 житель дома. Злоумышленники дважды за неделю обворовали жильцов дома на Малышева, 116а. После первой пропажи пострадавшие не стали подавать заявление в полицию, подумав, что это были доставщики. Однако позже, посмотрев записи с камер видеонаблюдения, жители опознали хулиганов, приходивших ранее. По словам потерпевших, суммарный ущерб составил 100 тысяч рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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