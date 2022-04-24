Власти отнимают у Роснефти актив в ЯНАО

Власти просят суд признать право собственности ЯНАО на поисковую скважину Фото: media.gazprom-neft.ru

Департамент имущественных отношений ЯНАО обратился в суд с намерением признать право собственности региона на поисковую скважину принадлежащую ПАО «НК «Роснефть». Как сообщается на сайте арбитражного суда, речь идет об участке расположенном в Надымском районе.

«Департамент имущественных отношений ЯНАО обратился в Арбитражный суд ЯНАО с исковым заявлением к публичному акционерному обществу «НК «Роснефть» и Межрегиональному территориальному управлению Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Тюменской области, ХМАО-Югре, ЯНАО о признании права собственности Ямало-Ненецкого автономного округа на объект недвижимого имущества — поисковая скважина», — говорится в тексте судебного определения.

Поисковая скважина была построена в 2003 году и находится на территории Меретояхинского месторождения. С судебным иском департамента компания ПАО «НК «Роснефть» во время предваренного заседания не согласилась.

Агентство обратилось за комментарием в Департамент имущественных отношений ЯНАО, а также в ПАО «НК «Роснефть» и в межрегиональное территориальное управление федерального агентства по управлению государственным имуществом в Тюменской области, ХМАО-Югре, ЯНАО. Ответа на момент публикации не поступило.