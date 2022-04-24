Махонин назвал дату начала пожароопасного сезона в Пермском крае

Дмитрий Махонин предупредил об опасности лесных пожаров Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Пожароопасный сезон в южных районах Пермского края начнется 1 мая, а в северных — 13 мая. Об этом на заседании Совета глав муниципалитетов объявил губернатор Дмитрий Махонин, передает корреспондент URA.RU.

«С 1 мая в южных, а с 13 мая в северных регионах будет объявлен пожароопасный сезон. Федерация в этом году увеличивает финансирование, в три раза оно было увеличено на пожарную безопасность», — отметил глава Прикамья.

По данным министра природных ресурсов края Дмитрия Белановича, в 2022 году на обеспечение пожарной безопасности в лесах выделено 274,2 млн рублей, 169,3 млн из которых — средства федерального бюджета. По объему финансирования Прикамье заняло первое место в Приволжском федеральном округе, подчеркнул он.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермском крае зафиксирован первый в этом году лесной пожар. Он произошел в Оханском районе и охватил 0,32 га леса.