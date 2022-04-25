Власти ЯНАО две недели кормили блогеров северными деликатесами

Блогеры две недели готовили блюда из ямальских продуктов и писали честные отзывы Фото: Андрей Загуменнов © URA.RU

На протяжении двух недель блогеры из ЯНАО тестировали продукцию местных производителей. Активисты внимательно проверяли товар и писали честные отзывы на своих страницах в соцсетях, сообщила пресс-служба окружного правительства.

«Две недели ребята из Салехарда, Лабытнанги, Ноябрьска и Надыма готовили блюда из ямальских продуктов, профессионально разбирали составы и собирали мнения. Тестовый набор включал в себя рыбные пресервы, консервы, вяленую рыбу, молочные продукты, оленину для запекания, колбасы, чай из северных трав, газированные напитки», — говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, движение «#ПровереноЯмалом» в округе проходит уже во второй раз. Благодаря этому проекту Ямальские производители смогли исправить ошибки производства, улучшить свой бренд, а участники проекта наладили профессиональные связи и попробовали местные продукты. В первый раз блогеры тестировали детские зимние комбинезоны из подарка «Малышу Ямала».

«Мы узнали, что у нас в Харпе производят газировку, и были приятно удивлены, что по вкусу она лучше, чем у других производителей. Разнообразие рыбной продукции украсило стол, рыбные чипсы понравились даже детям. Колбаса и продукция „Олень Баловень“ вообще выше всяких похвал! Я бы сказала, качество выше, чем цена. Мы смогли протестировать продукцию местного производства, познакомились с ней и теперь точно будем постоянными потребителями, ведь она еще и полезная», — приводит пресс-служба слова блогера Анастасии Гильмутдиновой.

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