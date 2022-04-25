Общественники просят наказать челябинского чиновника за митинг

Профессиональное сообщество учителей считает, что Дмитрий Галанов заслуживает уголовного наказания Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Нязепетровске (Челябинская область) муниципальный руководитель управления образования Дмитрий Галанов получил дисциплинарное взыскание за приказ об обязательном участии школьников в патриотическом митинге. Об этом в соцсетях сообщил «Альянс учителей», отметив, что считает наказание для Галанова слишком мягким и будут добиваться в отношении него уголовного дела.

«Добились дисциплинарного взыскания для начальника управления образования Нязепетровского района Челябинской области Галанова Д. А. Вместе с тем, принуждение к участию в публичной акции и к выражению позиции является преступлением, предусмотренным ст. 149 УК, так что дисциплинарной ответственности здесь совершенно недостаточно. Мы будем обжаловать решение МВД и добиваться заведения административного и уголовного дел», — написали участники профессионального сообщества.

Официальное сообщение начальника управления образования Нязепетровского района Галанова в конце марта разлетелось по крупным telegram-каналам и соцсетям с охватом по несколько сотен тысяч просмотров. Согласно документу, 4 апреля в Нязепетровске должен был состояться митинг в местном ДК в поддержку спецоперации и президента Владимира Путина. В нем было прописано, что участие работников образования в свободное от работы время и учащихся с 14 лет обязательно.

Обсуждение приказа вызвало бурную полемику. Глава Нязепетровского района Сергей Кравцов после инцидента написал у себя на странице во «ВКонтакте», что поручил провести служебную проверку и привлечь виновных к ответственности. По его мнению, участие в мероприятии должно быть добровольным и нельзя «из-под палки стать патриотом». Местные жители встали на защиту Галанова.

«За что наказывать Галанова? Почитайте учебники, по которым детей в соседней (славянской) стране учили последние годы. Вы хотели такого воспитания для ваших детей? Воспитывать патриотизм надо с детства. Ничего страшного, если сходят на митинг», — написало большинство пользователей в группе «Подслушано Нязепетровск | #ПН» во «ВКонтакте».

Ранее URA.RU сообщало, что все школьники Челябинской области будут поднимать флаг РФ и исполнять гимн в начале каждой недели. С начала мая в пилотных школах, а с 1 сентября во всех школах страны.

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