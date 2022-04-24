С 1 сентября поднимать флаг будут во всех школах региона (фото из архива) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Учебная неделя в пилотной школе №45 Челябинска началась с исполнения гимна и поднятия флага РФ. В торжественной церемонии 25 апреля принял участие министр образования и науки области Александр Кузнецов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального минобра.

«Уважение к госсимволам должно культивироваться с раннего возраста. В школах региона торжественная церемония выноса или поднятия флага, а также исполнение гимна станут частью воспитания. Юный человек, исполняя гимн, чувствует себя сопричастным к событиям, которые происходят на малой и большой Родине», — заявил Кузнецов.

С мая торжественные церемонии поднятия флага и исполнения гимна пройдут в пилотных школах региона. За летнее время такие мероприятия будут проходить во всех летних лагерях загородного и дневного пребывания. С 1 сентября к пилотным школам присоединятся все остальные школы и традиция станет повсеместной.

По мнению областного министра, за летний период есть возможность научиться проводить такие церемонии организованно и на достойном уровне. Кузнецов считает, что такие мероприятие организует ребят и они ощущают важность момента.

Ранее министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что все школьники России будут поднимать флаг РФ и исполнять гимн в начале каждой недели. С начала — мая в пилотных школах, с 1 сентября во всех школах страны.

Кадетский корпус им. А. Невского школы № 45 основан в 2000 году — это одна из первых школ Челябинске, где были созданы кадетские классы пресс-служба министерства образования Челябинской области

В первом мероприятии принял участие областной министр образования Александр Кузнецов Пресс-служба министерства образования Челябинской области