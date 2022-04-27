По предварительным данным, в Курске сработала система ПВО (архивное фото) Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Ночью с 26 на 27 апреля в Курске прогремело несколько взрывов. Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.

«Сегодня ночью, в 2:45, многие жители Курска слышали хлопки. Детали инцидента уточняются. По предварительным данным, сработала система ПВО. Жертв и разрушений нет. Подробности сообщу чуть позже», — написал Старовойт в Telegram.

Ночь взрывы прогремели также в Воронеже. По сообщения местных жителей, в городе работала система ПВО. Утром 27 апреля несколько взрывов также были зафиксированы в Белгороде.

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