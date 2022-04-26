В Воронеже прогремели взрывы 27 апреля 2022 в 08:38 Размер текста - 17 + В Воронеже произошли два взрыва Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Воронеже прогремели два взрыва. Об этом сообщил помощник оперативного дежурного ГО и ЧС по Советскому району Воронежа. «Было два хлопка в районе микрорайона Шилово», — сообщает ТАСС. На место выехали сотрудники МЧС. Ранее очевидцы сообщали, что в городе сработали системы ПВО. Ранее взрывы также прогремели в Белгороде. Как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, загорелся склад боеприпасов. Также о взрывах сообщают жители Курска, передает MK.RU. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU . В Воронеже прогремели два взрыва. Об этом сообщил помощник оперативного дежурного ГО и ЧС по Советскому району Воронежа. «Было два хлопка в районе микрорайона Шилово», — сообщает ТАСС. На место выехали сотрудники МЧС. Ранее очевидцы сообщали, что в городе сработали системы ПВО. Ранее взрывы также прогремели в Белгороде. Как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, загорелся склад боеприпасов. Также о взрывах сообщают жители Курска, передает MK.RU. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям