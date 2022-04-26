В Воронеже прогремели взрывы

В Воронеже произошли два взрыва
В Воронеже прогремели два взрыва. Об этом сообщил помощник оперативного дежурного ГО и ЧС по Советскому району Воронежа.
«Было два хлопка в районе микрорайона Шилово», — сообщает ТАСС. На место выехали сотрудники МЧС. Ранее очевидцы сообщали, что в городе сработали системы ПВО.
Ранее взрывы также прогремели в Белгороде. Как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, загорелся склад боеприпасов. Также о взрывах сообщают жители Курска, передает
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