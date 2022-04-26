26 апреля 2022

В Воронеже прогремели взрывы

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Учения на Чебаркульском полигоне. Архив. Челябинск., взрыв
В Воронеже произошли два взрыва Фото:

В Воронеже прогремели два взрыва. Об этом сообщил помощник оперативного дежурного ГО и ЧС по Советскому району Воронежа.

«Было два хлопка в районе микрорайона Шилово», — сообщает ТАСС. На место выехали сотрудники МЧС. Ранее очевидцы сообщали, что в городе сработали системы ПВО.

Ранее взрывы также прогремели в Белгороде. Как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, загорелся склад боеприпасов. Также о взрывах сообщают жители Курска, передает MK.RU.

Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU.

В Воронеже прогремели два взрыва. Об этом сообщил помощник оперативного дежурного ГО и ЧС по Советскому району Воронежа. «Было два хлопка в районе микрорайона Шилово», — сообщает ТАСС. На место выехали сотрудники МЧС. Ранее очевидцы сообщали, что в городе сработали системы ПВО. Ранее взрывы также прогремели в Белгороде. Как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, загорелся склад боеприпасов. Также о взрывах сообщают жители Курска, передает MK.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...