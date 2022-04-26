Власти Кургана назвали сроки отключения отопления

В администрации Кургана назвали дату завершения отопительного сезона Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане отопительный сезон будет завершен 29 апреля. Дата обозначена в постановлении, которое подписала глава города Елена Ситникова. Информация размещена на официальном сайте мэрии.

«Подача теплоносителя будет завершена для всех потребителей. Решение об окончании отопительного сезона принято из-за повышения среднесуточной температуры воздуха, в целях создания комфортных, благоприятных условий проживания жителей», — говорится в сообщении городской администрации.

Ранее URA.RU писало, что о завершении отопительного сезона объявили власти Шадринска. Отопление во втором по величине городе Курганской области начнут отключать с четверга, 29 апреля.