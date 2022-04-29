Посол в США посоветовал Белому дому читать сводки Минобороны РФ

Анатолий Антонов выступил с призывом к Белому дому Фото: официальный сайт Министерство обороны РФ

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

США стоить изучить информацию Минобороны РФ о гуманитарной помощи на Украине. Об этом заявил посол РФ в США Анатолий Антонов. Так он прокомментировал заявление пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, что США не видят доказательств шагов по оказанию гуманитарной помощи России на Украине.

«Рекомендуем американским коллегам ознакомиться с регулярно обновляемыми материалами Минобороны РФ о гуманитарной обстановке в республике. К сожалению, эти факты, несмотря на многочисленные обращения России, по-прежнему игнорируются международными организациями», — высказался Антонов, сообщается в telegram-канале российского посольства в США.

По его словам, благодаря действиям российских военных из опасных районов Украины и Донбасса в Россию эвакуировали более 1 млн человек. Также доставили около 16 тысяч тонн гуманитарной помощи. Власти Украины при этом, по мнению Антонова, пренебрегают нормами морали и международного гуманитарного права. ВСУ блокируют гумкоридоры, размещают вооружение и оборудуют опорные пункты в социальных учреждениях, а националисты удерживают мирных людей в качестве «живых щитов», уверяет посол.

Россия в конце февраля начала на Украине спецоперацию по демилитаризации и денацификации, заявлял президент РФ Владимир Путин. По его словам, Россия также помогает жителям Донбасса, которые подвергались геноциду. В начале апреля сообщалось, что Россия за месяц отправила на Украину 7,8 тонн гуманитарных грузов, пишут «Дни.ру». Ранее Псаки заявила, что власти США не видят шагов со стороны РФ по оказанию гуманитарной помощи Украине.

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