Россию не допустили к участию в конференции ЮНЕСКО о свободе СМИ

ЮНЕСКО отклонила заявку РФ на участие в конференции о свободе СМИ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Россию не допустили к участию в конференции ЮНЕСКО во Всемирный день свободы печати 3 мая под влиянием ангажированной позиции стран Запада. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел РФ.

«Секретариат ЮНЕСКО пошел на поводу у группы известных, крайне ангажированных стран, продвигающих на международной арене политику «отмены» России и ставящих своей целью зачистку информационного поля от точек зрения, отличных от ультралиберальных установок «коллективного Запада», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД. По словам дипломатов, тем самым организаторы подрывают доверие к конференции как к площадке для непредвзятого и профессионального диалога.

В министерстве отметили, что секретариат ЮНЕСКО отклонил российские заявки под «надуманным предлогом». Поэтому, по мнению МИД РФ, итоги конференции «не будут иметь ничего общего с концепцией Всемирного дня свободы печати».

Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине. Санкционное давление на Россию продолжается с начала 2000-х и обострилось в последние месяцы. Президент России Владимир Путин заявлял, что их цель — «отмена» России, запрет ее культуры и роли в важнейших мировых событиях: «Говорю о прогрессирующей дискриминации всего, что связано с Россией, об этой тенденции, которая разворачивается в ряде западных государств — при полном попустительстве, а иногда и при поощрении правящих элит».

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