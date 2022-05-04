«Черные» землекопы повредили газопровод в ХМАО

Авария на газопроводе произошла недалеко от Нижневартовска Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Несанкционированные земляные работы стали причиной повреждения газопровода недалеко от Нижневартовска. Об этом со ссылкой на пресс-службу ООО «Нижневартовскгаз» сообщает telegram-канал «Сейчас|Нижневартовск».

«Сегодня в ЕДДС поступило сообщение о повреждении газопровода вблизи Нижневартовска. Прибывшие на место сотрудники „Нижневартовскгаз“ обнаружили раскоп глубиной более полутора метров. Место повреждения было заблокировано с целью прекращения утечки газа. Обстоятельства возникновения повреждения, установление виновных лиц, а так же принадлежность трубопровода, предстоит выяснить компетентным органам», — сообщает telegram-канал «Сейчас|Нижневартовск».

Там уточнили, что информация о повреждении газопровода поступила на пульт диспетчеров ЕДДС. Прибывшие на место сотрудники ООО «Нижневартовскгаз» обнаружили раскоп глубиной более полутора метров. В адрес предприятия направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.