04 мая 2022

«Черные» землекопы повредили газопровод в ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Ввод в эксплуатацию газопровода в деревнях Пашнино-1 и Пашнино-2 Красноармейского района Челябинской области, вентиль, газопровод, газовая труба, газовый кран, наземная прокладка
Авария на газопроводе произошла недалеко от Нижневартовска Фото:

Несанкционированные земляные работы стали причиной повреждения газопровода недалеко от Нижневартовска. Об этом со ссылкой на пресс-службу ООО «Нижневартовскгаз» сообщает telegram-канал «Сейчас|Нижневартовск».

«Сегодня в ЕДДС поступило сообщение о повреждении газопровода вблизи Нижневартовска. Прибывшие на место сотрудники „Нижневартовскгаз“ обнаружили раскоп глубиной более полутора метров. Место повреждения было заблокировано с целью прекращения утечки газа. Обстоятельства возникновения повреждения, установление виновных лиц, а так же принадлежность трубопровода, предстоит выяснить компетентным органам», — сообщает telegram-канал «Сейчас|Нижневартовск».

Там уточнили, что информация о повреждении газопровода поступила на пульт диспетчеров ЕДДС. Прибывшие на место сотрудники ООО «Нижневартовскгаз» обнаружили раскоп глубиной более полутора метров. В адрес предприятия направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.

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Несанкционированные земляные работы стали причиной повреждения газопровода недалеко от Нижневартовска. Об этом со ссылкой на пресс-службу ООО «Нижневартовскгаз» сообщает telegram-канал «Сейчас|Нижневартовск». «Сегодня в ЕДДС поступило сообщение о повреждении газопровода вблизи Нижневартовска. Прибывшие на место сотрудники „Нижневартовскгаз“ обнаружили раскоп глубиной более полутора метров. Место повреждения было заблокировано с целью прекращения утечки газа. Обстоятельства возникновения повреждения, установление виновных лиц, а так же принадлежность трубопровода, предстоит выяснить компетентным органам», — сообщает telegram-канал «Сейчас|Нижневартовск». Там уточнили, что информация о повреждении газопровода поступила на пульт диспетчеров ЕДДС. Прибывшие на место сотрудники ООО «Нижневартовскгаз» обнаружили раскоп глубиной более полутора метров. В адрес предприятия направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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