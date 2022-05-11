11 мая 2022

В Екатеринбурге ищут моделей на БДСМ-вечеринку

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-конференция Синего Жука. Екатеринбург, дискотека, ночной клуб, вечеринка, ночная жизнь, танцы
Организаторы БДСМ-вечеринок ищут моделей и предлагают принять участие в мероприятии анонимно Фото:

Организаторы БДСМ-вечеринок Blue Velvet ищут девушек в свою труппу. Объявление о наборе моделей появилось в официальной группе в социальной сети «ВКонтакте».

«Набираем новых красоток в труппу моделей Blue [Velvet]. Научиться всему новому и познать себя, стать частью крутого сообщества, превратиться в объект искусства и оказаться в центре внимания. Абсолютно анонимно», — говорится в сообщении от организаторов. Подчеркивается, что моделей ждет много всего интересного и бесплатный вход на вечеринку. Каким критериям должны соответствовать модели и когда именно пройдет мероприятие — не уточняется.

Эротические вечеринки Blue Velvet проводятся в Екатеринбурге на постоянной основе на разных площадках, но основной является ночной клуб Lynch. Главным организатором секс-вечеринок Екатеринбурга является Станислав Словиковский, которого в 2020 году оштрафовали за подпольную вечеринку, прошедшую в разгар эпидемии коронавируса.

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Организаторы БДСМ-вечеринок Blue Velvet ищут девушек в свою труппу. Объявление о наборе моделей появилось в официальной группе в социальной сети «ВКонтакте». «Набираем новых красоток в труппу моделей Blue [Velvet]. Научиться всему новому и познать себя, стать частью крутого сообщества, превратиться в объект искусства и оказаться в центре внимания. Абсолютно анонимно», — говорится в сообщении от организаторов. Подчеркивается, что моделей ждет много всего интересного и бесплатный вход на вечеринку. Каким критериям должны соответствовать модели и когда именно пройдет мероприятие — не уточняется. Эротические вечеринки Blue Velvet проводятся в Екатеринбурге на постоянной основе на разных площадках, но основной является ночной клуб Lynch. Главным организатором секс-вечеринок Екатеринбурга является Станислав Словиковский, которого в 2020 году оштрафовали за подпольную вечеринку, прошедшую в разгар эпидемии коронавируса.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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