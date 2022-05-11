В Екатеринбурге ищут моделей на БДСМ-вечеринку

12 мая 2022 в 13:30 Размер текста - 17 +

Организаторы БДСМ-вечеринок ищут моделей и предлагают принять участие в мероприятии анонимно Фото: Анна Майорова © URA.RU Организаторы БДСМ-вечеринок Blue Velvet ищут девушек в свою труппу. Объявление о наборе моделей появилось в официальной группе в социальной сети «ВКонтакте». «Набираем новых красоток в труппу моделей Blue [Velvet]. Научиться всему новому и познать себя, стать частью крутого сообщества, превратиться в объект искусства и оказаться в центре внимания. Абсолютно анонимно», — говорится в сообщении от организаторов. Подчеркивается, что моделей ждет много всего интересного и бесплатный вход на вечеринку. Каким критериям должны соответствовать модели и когда именно пройдет мероприятие — не уточняется. Эротические вечеринки Blue Velvet проводятся в Екатеринбурге на постоянной основе на разных площадках, но основной является ночной клуб Lynch. Главным организатором секс-вечеринок Екатеринбурга является Станислав Словиковский, которого в 2020 году оштрафовали за подпольную вечеринку, прошедшую в разгар эпидемии коронавируса. Будьте в курсе всех важных событий даже в праздничные дни, подписывайтесь на телеграм-канал «Екатское Чтиво» .

Организаторы БДСМ-вечеринок Blue Velvet ищут девушек в свою труппу. Объявление о наборе моделей появилось в официальной группе в социальной сети «ВКонтакте». «Набираем новых красоток в труппу моделей Blue [Velvet]. Научиться всему новому и познать себя, стать частью крутого сообщества, превратиться в объект искусства и оказаться в центре внимания. Абсолютно анонимно», — говорится в сообщении от организаторов. Подчеркивается, что моделей ждет много всего интересного и бесплатный вход на вечеринку. Каким критериям должны соответствовать модели и когда именно пройдет мероприятие — не уточняется. Эротические вечеринки Blue Velvet проводятся в Екатеринбурге на постоянной основе на разных площадках, но основной является ночной клуб Lynch. Главным организатором секс-вечеринок Екатеринбурга является Станислав Словиковский, которого в 2020 году оштрафовали за подпольную вечеринку, прошедшую в разгар эпидемии коронавируса.