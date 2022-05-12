«Яндекс Маркет» разрешил продажу санкционных товаров

13 мая 2022 в 05:52 Размер текста - 17 +

«Яндекс.Маркет» разрешил продавать товары из перечня параллельного импорта Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Онлайн-ритейлер «Яндекс.Маркет» вслед за Wildberries разрешил продавать на своей площадке товары из списка параллельного импорта, который позволит поставлять в РФ продукцию без разрешения правообладателей через третьи страны. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на представителя компании. «„Яндекс.Маркет“ вслед за Ozon и Wildberries разрешил реализацию на площадке товаров из списка параллельного импорта <…> продавцы гарантируют, что их продукция соответствует всем требованиям российского законодательства и законно введена в оборот», — пишет издание. Отмечается, что площадка также запрашивает у продавца документы, которые позволяют определить происхождение товара, если такой документации нет, то их карточки скрываются. Ранее председатель правительства РФ Михаил Мишустин разрешил ввозить в РФ продукцию иностранных брендов через третьи страны без разрешения правообладателей. Так власти нашли способ обхода санкций со стороны Запада. Страны Евросоюза, США и ряд других государств ввели санкции против РФ после начала российской спецоперации на Украине. Сообщалось, что ни одна из иностранных компаний не просила исключить свои товары из перечня параллельного импорта. Ранее маркетплейсы Wildberries и Ozon выразили готовность работать с параллельным импортом. Больше новостей — в нашем телеграм-канале URA.RU .

Онлайн-ритейлер «Яндекс.Маркет» вслед за Wildberries разрешил продавать на своей площадке товары из списка параллельного импорта, который позволит поставлять в РФ продукцию без разрешения правообладателей через третьи страны. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на представителя компании. «„Яндекс.Маркет“ вслед за Ozon и Wildberries разрешил реализацию на площадке товаров из списка параллельного импорта <…> продавцы гарантируют, что их продукция соответствует всем требованиям российского законодательства и законно введена в оборот», — пишет издание. Отмечается, что площадка также запрашивает у продавца документы, которые позволяют определить происхождение товара, если такой документации нет, то их карточки скрываются. Ранее председатель правительства РФ Михаил Мишустин разрешил ввозить в РФ продукцию иностранных брендов через третьи страны без разрешения правообладателей. Так власти нашли способ обхода санкций со стороны Запада. Страны Евросоюза, США и ряд других государств ввели санкции против РФ после начала российской спецоперации на Украине. Сообщалось, что ни одна из иностранных компаний не просила исключить свои товары из перечня параллельного импорта. Ранее маркетплейсы Wildberries и Ozon выразили готовность работать с параллельным импортом.