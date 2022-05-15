15 мая 2022
14 мая 2022
13 мая 2022

Прокуроры из ХМАО зарабатывают больше Ботвинкина

© Служба новостей «URA.RU»
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Ежегодное обращение губернатора Югры Натальи Комаровой к жителям ХМАО, депутатам и представителям общественности. Ханты-Мансийск , ботвинкин евгений
Главный прокурор ХМАО Евгений Ботвинкин отчитался о доходах за 2021 год Фото:
новость из сюжета
Декларационная кампания

Главный прокурор ХМАО Евгений Ботвинкин зарабатывает меньше, чем прокуроры Нижневартовска, Мегиона, а также Березовского и Кондинского районов. За год глава окружной прокуратуры отчитался о доходе в 6,4 млн рублей. Об этом свидетельствуют сведения о доходах за 2021 год, опубликованные на сайте окружной прокуратуры.

«Декларированный годовой доход [Евгения Ботвинкина] за 2021 год составил 6 млн 443 тысяч 350 рублей», — сказано в документе. Состав недвижимости у Ботвинкина по сравнению с предыдущим годом не изменился. Он по-прежнему владеет земельным участком, гаражом и нежилым домом, квартира находится в пользовании. Личного транспорта главный прокурор не имеет.

О самом высоком доходе отчитался прокурор Березовского района Владислав Романов, его заработок за год составляет 10,4 млн рублей. При этом годом ранее глава районной прокуратуры отчитался о доходе в 3,8 млн рублей. Значительно увеличил свои доходы прокурор Нижневартовска Максим Мавлютов. За минувший год он отчитался о доходе в 9,2 млн рублей, а годом ранее — почти 4 млн рублей. Прокурор Мегиона Александр Остальцов, а также прокурор Кондинского района Светлана Берсенева за год увеличили свой заработок почти в три раза, заработав 9,5 и 8 млн рублей соответственно.

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Главный прокурор ХМАО Евгений Ботвинкин зарабатывает меньше, чем прокуроры Нижневартовска, Мегиона, а также Березовского и Кондинского районов. За год глава окружной прокуратуры отчитался о доходе в 6,4 млн рублей. Об этом свидетельствуют сведения о доходах за 2021 год, опубликованные на сайте окружной прокуратуры. «Декларированный годовой доход [Евгения Ботвинкина] за 2021 год составил 6 млн 443 тысяч 350 рублей», — сказано в документе. Состав недвижимости у Ботвинкина по сравнению с предыдущим годом не изменился. Он по-прежнему владеет земельным участком, гаражом и нежилым домом, квартира находится в пользовании. Личного транспорта главный прокурор не имеет. О самом высоком доходе отчитался прокурор Березовского района Владислав Романов, его заработок за год составляет 10,4 млн рублей. При этом годом ранее глава районной прокуратуры отчитался о доходе в 3,8 млн рублей. Значительно увеличил свои доходы прокурор Нижневартовска Максим Мавлютов. За минувший год он отчитался о доходе в 9,2 млн рублей, а годом ранее — почти 4 млн рублей. Прокурор Мегиона Александр Остальцов, а также прокурор Кондинского района Светлана Берсенева за год увеличили свой заработок почти в три раза, заработав 9,5 и 8 млн рублей соответственно.
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