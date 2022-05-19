Тагильского убийцу-беглеца с татуировкой смерти отправили в ИК-12

Беглец проведет два года в колонии строгого режима Фото: Анна Майорова © URA.RU

Опасный убийца из Нижнего Тагила Роман Бас, который сбежал из ИК №12, приговорен к двум годам заключения в колонии строгого режима. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

«Ленинский районный суд Нижнего Тагила назначил Роману Басу наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — говорится в сообщении прокуратуры. Бас признал свою вину.

Бас 12 ноября 2021 года сбежал из колонии, отпросившись у администрации выехать за пределы исправительного учреждения. Как только он оказался за стенами колонии, пошел по железнодорожным путям в лес Нижнего Тагила. Силовики, брошенные на поиски убийцы, вернули его в колонию вечером следующего дня.

Преступник сидел в колонии за убийство. Ему выносили приговор — 10 лет лишения свободы. Из особых примет у преступника татуировка в виде кельтского узора и изображение смерти с косой.