В Венгрии оценили сокрушительные последствия отказа от нефти РФ. «Экономика будет уничтожена»

21 мая 2022 в 02:12 Размер текста - 17 +

Отказ от российской нефти уничтожит экономику Венгрии Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Венгерская экономика окажется уничтоженной без поставок российской нефти. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. «Если мы будем отрезаны от российской нефти, то физически невозможно будет закупить достаточно нефти из других источников для функционирования нашей страны, нашей экономики, так что наша экономика будет уничтожена без российского топлива», — такой прогноз дал Сийярто в эфире телеканала Fox News. Министр добавил, что на переработку иной нефти потребуются инвестиции на сумму 550 млн евро. Евросоюз готовил коллективное эмбарго на экспорт российской нефти в рамках шестого пакета антироссийских санкций. Однако не все страны ЕС готовы согласиться с этими мерами. В частности, Венгрия заявила, что поддержит нефтяное эмбарго только в том случае, если Евросоюз гарантирует стране финансовую безопасность. Также страна заблокировала предложение о нефтяном эмбарго. В результате принятие шестого пакета рестрикций приостановилось на неопределенный срок.

Венгерская экономика окажется уничтоженной без поставок российской нефти. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. «Если мы будем отрезаны от российской нефти, то физически невозможно будет закупить достаточно нефти из других источников для функционирования нашей страны, нашей экономики, так что наша экономика будет уничтожена без российского топлива», — такой прогноз дал Сийярто в эфире телеканала Fox News. Министр добавил, что на переработку иной нефти потребуются инвестиции на сумму 550 млн евро. Евросоюз готовил коллективное эмбарго на экспорт российской нефти в рамках шестого пакета антироссийских санкций. Однако не все страны ЕС готовы согласиться с этими мерами. В частности, Венгрия заявила, что поддержит нефтяное эмбарго только в том случае, если Евросоюз гарантирует стране финансовую безопасность. Также страна заблокировала предложение о нефтяном эмбарго. В результате принятие шестого пакета рестрикций приостановилось на неопределенный срок.