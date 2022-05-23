Ученые Челябинска водорослями избавят мир от перегрева

Челябинские водоросли обещают планете холодные времена Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске предложили технологию минимизации парникового эффекта с помощью водорослей. Разработка ведется в Челябинском госуниверситете, сообщила пресс-служба вуза.

«Углекислый газ нужен водорослям для роста и развития, поэтому они охотно поглощают его из атмосферы. На этом общеизвестном факте и основана технология. В отличие от наземных растений водоросли задействуют в процессе фотосинтеза практически всю поверхность», — рассказали в университете.

Создают технологию доцент кафедры геоэкологии и природопользования Константин Корляков и студенты-экологи. Они выращивают спирулину и хлореллу — на солнце и в условиях искусственного освещения. Таким образом, данный метод можно применять как в производственных или бытовых помещениях, так и на открытом воздухе. Ученый отметил преимущество водорослей в качестве фильтров — по сравнению с наземными растениями рост у них идет быстрее, а выход чистого воздуха выше.

Проблемой ученый считает мягкие требования российского законодательства к экологической политике компаний. По словам Корлякова, от них пока не требуется обязательного снижения выбросов углекислоты, не предусмотрены и финансово крупные штрафы. Между тем, как ранее сообщали в ЧелГУ, за последние годы концентрация углекислого газа в воздухе и воде Челябинской области постоянно повышается. И это в то время, когда в 2019 году 66 стран обязались под эгидой ООН стать к 2050 году углеродно-нейтральными.

Сейчас ученый в ходе исследований кооперируется с коллегами. Вопросы совершенствования технологии он обсуждает с директором ботанического сада вуза Верой Меркер, а доцент кафедры геоэкологии и природопользования Дмитрий Двинин консультирует по вопросам экономики низкоуглеродной энергетики.