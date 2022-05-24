Предприниматель из Тюмени пожаловался Собчак на проблемы бизнеса

Из-за проблем с логистикой у тюменской компании заканчивается товар (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Тюменский бренд наушников CGPODS столкнулся с проблемами отгрузки продукции из Китая, из-за чего уже через две недели компания может остаться без товара. Об этом рассказал основатель бренда Вадим Боков в выпуске YouTube-шоу Ксении Собчак.

«У нас были проблемы с поставками. В марте наши склады опустели. А одна из партий, которую мы заказывали в начале года, из-за проблем с логистикой приехала [из Китая] только к концу апреля. Сейчас склады полные, но, если ситуация не изменится, наших запасов хватит только на две недели. Что будет дальше — мы не знаем», — рассказал основатель бренда CGPOds Вадим Боков журналистке Ксении Собчак.

Разговор состоялся в рамках рекламной интеграции в выпуске YouTube-шоу «Осторожно: Собчак». Тюменский бренд не в первый раз покупает рекламу у знаменитостей: ранее его продукцию пиарили дизайнер Артемий Лебедев и блогер-миллионник Wylsacom (Валентин Петухов).

Проблемы с логистикой в РФ начались после начала спецоперации на Украине, направленной на демилитаризацию и денацификацию соседнего государства. Ограничения вызваны санкциями, которые наложил ряд стран ЕС. При этом, по словам президента РФ Владимира Путина, российская экономика выдерживает этот удар.