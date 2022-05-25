Пермяки увидят финал Лиги чемпионов УЕФА вопреки санкциям

26 мая 2022 в 11:23 Размер текста - 17 +

Любители футбола увидят финал Лиги чемпионов на больших экранах Фото: Размик Закарян © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Пермяки смогут стать свидетелями финала главного европейского футбольного турнира. Кинотеатры на больших экранах 28 мая покажут финал Лиги чемпионов УЕФА, который ранее перенесли из России, следует из расписания кинозалов. «„Ливерпуль“ и „Реал Мадрид“ сразятся в главном матче года в Париже и решат, кто является главной командой континента. Погрузитесь в атмосферу стадиона, наслаждайтесь динамикой и красотой игры в отличном качестве», — говорится в анонсе на сайте кинотеатра «Кристалл». Также трансляция будет вестись в кинозале ТРК «Семья». Изначально финал Лиги Чемпионов должен был состояться в Санкт-Петербурге. Но в УЕФА решили перенести игру в Париж. Это стало одним из элементов санкций Запада против России, которые усилились после начала спецоперации на Украине. Объясняя цель санкций, лидеры западных стран говорили, что они должны нанести удар по всей отечественной экономике, социальной, гуманитарной сфере. Спецоперация на Украине, по словам президента РФ Владимира Путина, проводится для защиты жителей Донбасса.

Пермяки смогут стать свидетелями финала главного европейского футбольного турнира. Кинотеатры на больших экранах 28 мая покажут финал Лиги чемпионов УЕФА, который ранее перенесли из России, следует из расписания кинозалов. «„Ливерпуль“ и „Реал Мадрид“ сразятся в главном матче года в Париже и решат, кто является главной командой континента. Погрузитесь в атмосферу стадиона, наслаждайтесь динамикой и красотой игры в отличном качестве», — говорится в анонсе на сайте кинотеатра «Кристалл». Также трансляция будет вестись в кинозале ТРК «Семья». Изначально финал Лиги Чемпионов должен был состояться в Санкт-Петербурге. Но в УЕФА решили перенести игру в Париж. Это стало одним из элементов санкций Запада против России, которые усилились после начала спецоперации на Украине. Объясняя цель санкций, лидеры западных стран говорили, что они должны нанести удар по всей отечественной экономике, социальной, гуманитарной сфере. Спецоперация на Украине, по словам президента РФ Владимира Путина, проводится для защиты жителей Донбасса.