В ХМАО вводят новую льготу для беженцев

26 мая 2022 в 12:50 Размер текста - 17 +

Решение было принято на заседании думы ХМАО Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Беженцы из ЛНР и ДНР смогут получить бесплатную юридическую помощь в вопросе о признании их вынужденными переселенцами. Об этом во время заседания окружного парламента рассказал председатель комитета по законодательству, региональному устройству и местному самоуправлению Вячеслав Дубов. «Законопроект предусматривает оказание бесплатной юридической помощи гражданам, ходатайствующим о признании вынужденными переселенцами. А также вынужденными переселенцами, покинувшими территории ДНР и ЛНР и находящимся на территории ХМАО», — сказал Дубов. Решение было принято единогласно. Спикер думы Борис Хохряков объяснил, что законопроекты поступили одновременно от фракции ЛДПР и «Единой России». На комитете по законодательству было принято решение объединить два законопроекта в один.

Беженцы из ЛНР и ДНР смогут получить бесплатную юридическую помощь в вопросе о признании их вынужденными переселенцами. Об этом во время заседания окружного парламента рассказал председатель комитета по законодательству, региональному устройству и местному самоуправлению Вячеслав Дубов. «Законопроект предусматривает оказание бесплатной юридической помощи гражданам, ходатайствующим о признании вынужденными переселенцами. А также вынужденными переселенцами, покинувшими территории ДНР и ЛНР и находящимся на территории ХМАО», — сказал Дубов. Решение было принято единогласно. Спикер думы Борис Хохряков объяснил, что законопроекты поступили одновременно от фракции ЛДПР и «Единой России». На комитете по законодательству было принято решение объединить два законопроекта в один.