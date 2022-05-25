25 мая 2022

В ХМАО вводят новую льготу для беженцев

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание городской думы. Курган, чиновники, депутаты, голосование, Принятие закона
Решение было принято на заседании думы ХМАО Фото:

Беженцы из ЛНР и ДНР смогут получить бесплатную юридическую помощь в вопросе о признании их вынужденными переселенцами. Об этом во время заседания окружного парламента рассказал председатель комитета по законодательству, региональному устройству и местному самоуправлению Вячеслав Дубов.

«Законопроект предусматривает оказание бесплатной юридической помощи гражданам, ходатайствующим о признании вынужденными переселенцами. А также вынужденными переселенцами, покинувшими территории ДНР и ЛНР и находящимся на территории ХМАО», — сказал Дубов.

Решение было принято единогласно. Спикер думы Борис Хохряков объяснил, что законопроекты поступили одновременно от фракции ЛДПР и «Единой России». На комитете по законодательству было принято решение объединить два законопроекта в один.

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Беженцы из ЛНР и ДНР смогут получить бесплатную юридическую помощь в вопросе о признании их вынужденными переселенцами. Об этом во время заседания окружного парламента рассказал председатель комитета по законодательству, региональному устройству и местному самоуправлению Вячеслав Дубов. «Законопроект предусматривает оказание бесплатной юридической помощи гражданам, ходатайствующим о признании вынужденными переселенцами. А также вынужденными переселенцами, покинувшими территории ДНР и ЛНР и находящимся на территории ХМАО», — сказал Дубов. Решение было принято единогласно. Спикер думы Борис Хохряков объяснил, что законопроекты поступили одновременно от фракции ЛДПР и «Единой России». На комитете по законодательству было принято решение объединить два законопроекта в один.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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