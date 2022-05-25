В ХМАО вводят новую льготу для беженцев

Беженцы из ЛНР и ДНР смогут получить бесплатную юридическую помощь в вопросе о признании их вынужденными переселенцами. Об этом во время заседания окружного парламента рассказал председатель комитета по законодательству, региональному устройству и местному самоуправлению Вячеслав Дубов.
«Законопроект предусматривает оказание бесплатной юридической помощи гражданам, ходатайствующим о признании вынужденными переселенцами. А также вынужденными переселенцами, покинувшими территории ДНР и ЛНР и находящимся на территории ХМАО», — сказал Дубов.
Решение было принято единогласно. Спикер думы Борис Хохряков объяснил, что законопроекты поступили одновременно от фракции ЛДПР и «Единой России». На комитете по законодательству было принято решение объединить два законопроекта в один.
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Беженцы из ЛНР и ДНР смогут получить бесплатную юридическую помощь в вопросе о признании их вынужденными переселенцами. Об этом во время заседания окружного парламента рассказал председатель комитета по законодательству, региональному устройству и местному самоуправлению Вячеслав Дубов. «Законопроект предусматривает оказание бесплатной юридической помощи гражданам, ходатайствующим о признании вынужденными переселенцами. А также вынужденными переселенцами, покинувшими территории ДНР и ЛНР и находящимся на территории ХМАО», — сказал Дубов. Решение было принято единогласно. Спикер думы Борис Хохряков объяснил, что законопроекты поступили одновременно от фракции ЛДПР и «Единой России». На комитете по законодательству было принято решение объединить два законопроекта в один.