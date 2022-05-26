26 мая 2022

В ХМАО увеличилась смертность среди беременных из-за коронавируса

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В ХМАО приняли меры в связи с увеличением смертности беременных женщин Фото:
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Коронавирус COVID-19

Югорские медики разработали новый алгоритм работы акушерских и гинекологических подразделений больниц ХМАО в связи с ростом смертности беременных женщин из-за пандемии коронавируса. Об этом сказано в докладе департамента здравоохранения ХМАО о состоянии здоровья населения по итогам 2021 года. Документ прикреплен к материалам заседания окружного правительствам на официальном сайте органов государственной власти Югры.

«Увеличение в 2021 году показателя материнской смертности связано с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией по COVID-19, а также со снижением числа родившихся детей на 5,2% в сравнении с 2019 годом. В целях снижения материнской смертности департаментом здравоохранения ХМАО приняты дополнительные меры, направленные на снижение материнской смертности», — сказано в докладе.

Согласно отчету, был разработан новый алгоритм работы акушерско-гинекологических и терапевтических подразделений больниц ХМАО, а также внесены изменения в обследования беременных с признаками ОРВИ и коронавирусом. В частности, речь идет об использовании экспресс-тестов, ежедневном осмотре беременных с симптомами заболевания на дому. Были созданы отдельные инфекционные отделения для будущих рожениц.

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Югорские медики разработали новый алгоритм работы акушерских и гинекологических подразделений больниц ХМАО в связи с ростом смертности беременных женщин из-за пандемии коронавируса. Об этом сказано в докладе департамента здравоохранения ХМАО о состоянии здоровья населения по итогам 2021 года. Документ прикреплен к материалам заседания окружного правительствам на официальном сайте органов государственной власти Югры. «Увеличение в 2021 году показателя материнской смертности связано с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией по COVID-19, а также со снижением числа родившихся детей на 5,2% в сравнении с 2019 годом. В целях снижения материнской смертности департаментом здравоохранения ХМАО приняты дополнительные меры, направленные на снижение материнской смертности», — сказано в докладе. Согласно отчету, был разработан новый алгоритм работы акушерско-гинекологических и терапевтических подразделений больниц ХМАО, а также внесены изменения в обследования беременных с признаками ОРВИ и коронавирусом. В частности, речь идет об использовании экспресс-тестов, ежедневном осмотре беременных с симптомами заболевания на дому. Были созданы отдельные инфекционные отделения для будущих рожениц.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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