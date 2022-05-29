В Тюменской области со 2 по 4 июня возможно понижение температуры воздуха до -5 градусов
В некоторых районах Тюменской области со 2 по 4 июня возможно понижение температуры воздуха до -5 градусов. Об этом URA.RU предупредили в региональном управлении МЧС.
«На юге Тюменской области в период со 2 по 4 июня местами ожидаются заморозки, температура от 0 до -5 градусов. Возможно повреждение, гибель сельскохозяйственных культур и посевов», — рассказали в ведомстве.
Последний раз похолодание в Тюмени наблюдалось в ночь с 6 на 7 мая. Тогда температура воздуха опускалась до 0 градусов.
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