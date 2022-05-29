В Тюменскую область придут заморозки. Возможна гибель посевов

30 мая 2022 в 17:01 Размер текста - 17 +

В Тюменской области со 2 по 4 июня возможно понижение температуры воздуха до -5 градусов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В некоторых районах Тюменской области со 2 по 4 июня возможно понижение температуры воздуха до -5 градусов. Об этом URA.RU предупредили в региональном управлении МЧС. «На юге Тюменской области в период со 2 по 4 июня местами ожидаются заморозки, температура от 0 до -5 градусов. Возможно повреждение, гибель сельскохозяйственных культур и посевов», — рассказали в ведомстве. Последний раз похолодание в Тюмени наблюдалось в ночь с 6 на 7 мая. Тогда температура воздуха опускалась до 0 градусов. Подписывайтесь на телеграм-канал «Темы Тюмени» , будьте в курсе всех важных событий.

В некоторых районах Тюменской области со 2 по 4 июня возможно понижение температуры воздуха до -5 градусов. Об этом URA.RU предупредили в региональном управлении МЧС. «На юге Тюменской области в период со 2 по 4 июня местами ожидаются заморозки, температура от 0 до -5 градусов. Возможно повреждение, гибель сельскохозяйственных культур и посевов», — рассказали в ведомстве. Последний раз похолодание в Тюмени наблюдалось в ночь с 6 на 7 мая. Тогда температура воздуха опускалась до 0 градусов.