29 мая 2022
28 мая 2022

В Тюменскую область придут заморозки. Возможна гибель посевов

© Служба новостей «URA.RU»
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В Тюменской области со 2 по 4 июня возможно понижение температуры воздуха до -5 градусов Фото:

В некоторых районах Тюменской области со 2 по 4 июня возможно понижение температуры воздуха до -5 градусов. Об этом URA.RU предупредили в региональном управлении МЧС.

«На юге Тюменской области в период со 2 по 4 июня местами ожидаются заморозки, температура от 0 до -5 градусов. Возможно повреждение, гибель сельскохозяйственных культур и посевов», — рассказали в ведомстве.

Последний раз похолодание в Тюмени наблюдалось в ночь с 6 на 7 мая. Тогда температура воздуха опускалась до 0 градусов.

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В некоторых районах Тюменской области со 2 по 4 июня возможно понижение температуры воздуха до -5 градусов. Об этом URA.RU предупредили в региональном управлении МЧС. «На юге Тюменской области в период со 2 по 4 июня местами ожидаются заморозки, температура от 0 до -5 градусов. Возможно повреждение, гибель сельскохозяйственных культур и посевов», — рассказали в ведомстве. Последний раз похолодание в Тюмени наблюдалось в ночь с 6 на 7 мая. Тогда температура воздуха опускалась до 0 градусов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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