Жительница ХМАО нашла управу на коллекторов

01 июня 2022 в 01:47 Размер текста - 17 +

Сургутянка обратилась в службу судебных приставов с жалобой на действия коллекторов Фото: Александр Елизаров © URA.RU Жительница Сургута пожаловалась в окружное управление службы судебных приставов на действия банка, в котором у сургутянки имеется задолженность по кредиту. Сотрудники банка превышали лимит дневных звонков, также присылали смс-сообщения не соответствующие законодательству РФ, сообщает пресс-служба УФССП на официальном сайте. «Банк, преследуя цель возврата просроченной задолженности, осуществлял телефонные звонки должнику с превышением лимита, установленного законодателем (до 18 раз в сутки, до 35 раз в неделю, до 56 раз в месяц), кроме того направлял смс-сообщения, содержание которых не соответствовало требованиям действующего законодательства», — сообщает пресс-служба ведомства. Таким образом, банк грубо нарушил права женщины и превысил свои полномочия по взысканию задолженности. Должностным лицом УФССП вынесено постановление о совершении банком административного правонарушения. Банку назначено наказание в виде уплаты штрафа в 50 тыс. рублей. Судебные приставы советуют жителям фиксировать все случаи нарушений. Делать записи телефонных разговоров с коллекторскими службами, скриншоты сообщений фотографировать письма и обращаться с жалобами в соответствующие инстанции. Ранее URA.RU писало о жительнице Нижневартовска, которую преследовали коллекторы из Брянска. Рассмотрев жалобу вартовчанки, судебные приставы назначили штраф в 70 тыс. рублей коллекторскому агенству «Контакт». Подписывайтесь на телеграм-канал «Ханты, деньги, нефтевышки» , будьте в курсе всех важных событий.

Жительница Сургута пожаловалась в окружное управление службы судебных приставов на действия банка, в котором у сургутянки имеется задолженность по кредиту. Сотрудники банка превышали лимит дневных звонков, также присылали смс-сообщения не соответствующие законодательству РФ, сообщает пресс-служба УФССП на официальном сайте. «Банк, преследуя цель возврата просроченной задолженности, осуществлял телефонные звонки должнику с превышением лимита, установленного законодателем (до 18 раз в сутки, до 35 раз в неделю, до 56 раз в месяц), кроме того направлял смс-сообщения, содержание которых не соответствовало требованиям действующего законодательства», — сообщает пресс-служба ведомства. Таким образом, банк грубо нарушил права женщины и превысил свои полномочия по взысканию задолженности. Должностным лицом УФССП вынесено постановление о совершении банком административного правонарушения. Банку назначено наказание в виде уплаты штрафа в 50 тыс. рублей. Судебные приставы советуют жителям фиксировать все случаи нарушений. Делать записи телефонных разговоров с коллекторскими службами, скриншоты сообщений фотографировать письма и обращаться с жалобами в соответствующие инстанции. Ранее URA.RU писало о жительнице Нижневартовска, которую преследовали коллекторы из Брянска. Рассмотрев жалобу вартовчанки, судебные приставы назначили штраф в 70 тыс. рублей коллекторскому агенству «Контакт».