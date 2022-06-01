Артюхов сравнялся с Кадыровым по доходам глав регионов РФ

Артюхов догнал Кадырова по доходам Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Глава ЯНАО Дмитрий Артюхов попал на восьмое место в список губрнаторов-лидеров по доходам в 2021 году. Он заработал чуть меньше, чем глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, задекларировав 26,4 миллиона рублей.

«Среди самых богатых губернаторов по итогам 2021 года оказались также глава ЯНАО Дмитрий Артюхов (26,4 млн руб.) и губернатор Приморского края Олег Кожемяко (24,3 млн руб.). Заработок лидера по доходам 2020 года главы Чечни Рамзана Кадырова за год сократился в 14 раз — в 2021 году он заработал 26,5 млн руб., при том что годом ранее — 381,19 млн», — сообщает РБК.

Ранее URA.RU сообщало, что в 2020 году доходы главы Ямала Дмитрия Артюхова резко упали — с 30 млн рублей до 22,8 млн рублей. В 2021 губернатор повысил свои доходы почти на четыре миллиона и смог купить новую квартиру площадью 111 квадратных метров и машиноместо.