В Челябинске заблокировали дорожные конкурсы на 4,5 млрд рублей

02 июня 2022 в 11:34 Размер текста - 17 +

Фирма из Ивановской области через ФАС сорвала заключение контрактов на обслуживание дорог и улиц Челябинска (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Челябинское управление ФАС России предписало пересмотреть заявки конкурсов на содержание улично-дорожной сети стоимостью почти 4,5 млрд рублей, объявленных мэрией областного центра. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. «В действиях конкурсной комиссии установлены нарушения законодательства о контрактной системе. Комиссии надлежит отменить протоколы подведения итогов и вновь рассмотреть поступившие заявки. Заказчиком пяти закупок является комитет дорожного хозяйства Челябинска», — пояснили URA.RU в пресс-службе регионального УФАС. В мэрии города воздержались от комментариев. Конкурсы на содержание улично-дорожной сети в 2022—2025 годах были объявлены в Ленинском (начальная цена контракта — 911 млн рублей), Курчатовском (939 млн рублей), Тракторозаводском (924 млн рублей), Металлургическом (759 млн рублей) и Калининском (876 млн рублей) районах Челябинска. С жалобами к антимонопольщикам обратилось ООО «Союз Автодор» из Ивановской области. Подписывайтесь на телеграм-канал «Челябинск, который смог» , будьте в курсе всех важных событий.

Челябинское управление ФАС России предписало пересмотреть заявки конкурсов на содержание улично-дорожной сети стоимостью почти 4,5 млрд рублей, объявленных мэрией областного центра. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. «В действиях конкурсной комиссии установлены нарушения законодательства о контрактной системе. Комиссии надлежит отменить протоколы подведения итогов и вновь рассмотреть поступившие заявки. Заказчиком пяти закупок является комитет дорожного хозяйства Челябинска», — пояснили URA.RU в пресс-службе регионального УФАС. В мэрии города воздержались от комментариев. Конкурсы на содержание улично-дорожной сети в 2022—2025 годах были объявлены в Ленинском (начальная цена контракта — 911 млн рублей), Курчатовском (939 млн рублей), Тракторозаводском (924 млн рублей), Металлургическом (759 млн рублей) и Калининском (876 млн рублей) районах Челябинска. С жалобами к антимонопольщикам обратилось ООО «Союз Автодор» из Ивановской области.