01 июня 2022

В Челябинске заблокировали дорожные конкурсы на 4,5 млрд рублей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дорожные работы. Челябинск, каток, дорожные рабочие, дорожные работы, асфальт, ремонт дороги, дорожники, комсомольский проспект
Фирма из Ивановской области через ФАС сорвала заключение контрактов на обслуживание дорог и улиц Челябинска (фото из архива) Фото:

Челябинское управление ФАС России предписало пересмотреть заявки конкурсов на содержание улично-дорожной сети стоимостью почти 4,5 млрд рублей, объявленных мэрией областного центра. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.

«В действиях конкурсной комиссии установлены нарушения законодательства о контрактной системе. Комиссии надлежит отменить протоколы подведения итогов и вновь рассмотреть поступившие заявки. Заказчиком пяти закупок является комитет дорожного хозяйства Челябинска», — пояснили URA.RU в пресс-службе регионального УФАС. В мэрии города воздержались от комментариев.

Конкурсы на содержание улично-дорожной сети в 2022—2025 годах были объявлены в Ленинском (начальная цена контракта — 911 млн рублей), Курчатовском (939 млн рублей), Тракторозаводском (924 млн рублей), Металлургическом (759 млн рублей) и Калининском (876 млн рублей) районах Челябинска. С жалобами к антимонопольщикам обратилось ООО «Союз Автодор» из Ивановской области.

Подписывайтесь на телеграм-канал «Челябинск, который смог», будьте в курсе всех важных событий.

Челябинское управление ФАС России предписало пересмотреть заявки конкурсов на содержание улично-дорожной сети стоимостью почти 4,5 млрд рублей, объявленных мэрией областного центра. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. «В действиях конкурсной комиссии установлены нарушения законодательства о контрактной системе. Комиссии надлежит отменить протоколы подведения итогов и вновь рассмотреть поступившие заявки. Заказчиком пяти закупок является комитет дорожного хозяйства Челябинска», — пояснили URA.RU в пресс-службе регионального УФАС. В мэрии города воздержались от комментариев. Конкурсы на содержание улично-дорожной сети в 2022—2025 годах были объявлены в Ленинском (начальная цена контракта — 911 млн рублей), Курчатовском (939 млн рублей), Тракторозаводском (924 млн рублей), Металлургическом (759 млн рублей) и Калининском (876 млн рублей) районах Челябинска. С жалобами к антимонопольщикам обратилось ООО «Союз Автодор» из Ивановской области.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...