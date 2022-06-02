На месте гибели детей под Тюменью обнаружены их вещи. Фоторепортаж

02 июня 2022 в 20:39 Размер текста - 17 +

Двое детей 6 и 10 лет утонули в Тюменском районе Фото: Денис Моргунов © URA.RU Дети, утонувшие в пруду в деревне Решетникова Тюменского района, могли сорваться с крутого берега водоема — там обнаружены их вещи. Об этом с места событий передает фотокорреспондент URA.RU. «Один берег пологий, но судя по всему дети перебрались на другой берег — он очень крутой. Здесь лежат их удочки, ведро, в которое видимо предполагалось собирать рыбу. Рыбы в нем нет», — сообщил сотрудник агентства. О гибели двух детей 6 и 10 лет на рыбалке под Тюменью стало известно 2 июня. Расследование трагедии ведет региональное управление СКР. Ход расследования взяла на контроль прокуратура Тюменской области. Фото: Денис Моргунов © URA.RU Фото: Денис Моргунов © URA.RU Фото: Денис Моргунов © URA.RU Фото: Денис Моргунов © URA.RU Подписывайтесь на телеграм-канал «Темы Тюмени» , будьте в курсе всех важных событий.

Дети, утонувшие в пруду в деревне Решетникова Тюменского района, могли сорваться с крутого берега водоема — там обнаружены их вещи. Об этом с места событий передает фотокорреспондент URA.RU. «Один берег пологий, но судя по всему дети перебрались на другой берег — он очень крутой. Здесь лежат их удочки, ведро, в которое видимо предполагалось собирать рыбу. Рыбы в нем нет», — сообщил сотрудник агентства. О гибели двух детей 6 и 10 лет на рыбалке под Тюменью стало известно 2 июня. Расследование трагедии ведет региональное управление СКР. Ход расследования взяла на контроль прокуратура Тюменской области.