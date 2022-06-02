На месте гибели детей под Тюменью обнаружены их вещи. Фоторепортаж

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Водоём в Решетникова, где утонили дети. Тюмень
Двое детей 6 и 10 лет утонули в Тюменском районе Фото:

Дети, утонувшие в пруду в деревне Решетникова Тюменского района, могли сорваться с крутого берега водоема — там обнаружены их вещи. Об этом с места событий передает фотокорреспондент URA.RU.

«Один берег пологий, но судя по всему дети перебрались на другой берег — он очень крутой. Здесь лежат их удочки, ведро, в которое видимо предполагалось собирать рыбу. Рыбы в нем нет», — сообщил сотрудник агентства.

О гибели двух детей 6 и 10 лет на рыбалке под Тюменью стало известно 2 июня. Расследование трагедии ведет региональное управление СКР. Ход расследования взяла на контроль прокуратура Тюменской области.

Водоем в Решетникова, где утонили дети. Тюмень
Фото:
Водоем в Решетникова, где утонили дети. Тюмень
Фото:
Водоем в Решетникова, где утонили дети. Тюмень
Фото:
Водоем в Решетникова, где утонили дети. Тюмень
Фото:

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Дети, утонувшие в пруду в деревне Решетникова Тюменского района, могли сорваться с крутого берега водоема — там обнаружены их вещи. Об этом с места событий передает фотокорреспондент URA.RU. «Один берег пологий, но судя по всему дети перебрались на другой берег — он очень крутой. Здесь лежат их удочки, ведро, в которое видимо предполагалось собирать рыбу. Рыбы в нем нет», — сообщил сотрудник агентства. О гибели двух детей 6 и 10 лет на рыбалке под Тюменью стало известно 2 июня. Расследование трагедии ведет региональное управление СКР. Ход расследования взяла на контроль прокуратура Тюменской области.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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