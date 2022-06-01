Пермские власти пересчитали размер прожиточного минимума

Увеличение прожиточного минимума необходимо для пересчета пособий
С 1 июня в Пермском крае на 1164 рубля увеличивается размер прожиточного минимума. Соответствующий указ 31 мая подписала и. о. губернатора, первый вице-премьер Ольга Антипина. Документ опубликован на официальном правовом портале.
Установить величину прожиточного минимума в Пермском крае с 1 июня по 31 декабря 2022 года в размере 12 806 рублей», — говорится в документе. Для трудоспособного населения он составит 13 959 рублей, для пенсионеров — 11 013 рублей, для детей — 12726 рублей.
Сейчас прожиточный минимум равен 11 642 рубля. Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин анонсировал увеличение в регионе всех социальных выплат на 10%.
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