01 июня 2022

Пермские власти пересчитали размер прожиточного минимума

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Увеличение прожиточного минимума необходимо для пересчета пособий Фото:

С 1 июня в Пермском крае на 1164 рубля увеличивается размер прожиточного минимума. Соответствующий указ 31 мая подписала и. о. губернатора, первый вице-премьер Ольга Антипина. Документ опубликован на официальном правовом портале.

Установить величину прожиточного минимума в Пермском крае с 1 июня по 31 декабря 2022 года в размере 12 806 рублей», — говорится в документе. Для трудоспособного населения он составит 13 959 рублей, для пенсионеров — 11 013 рублей, для детей — 12726 рублей.

Сейчас прожиточный минимум равен 11 642 рубля. Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин анонсировал увеличение в регионе всех социальных выплат на 10%.

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С 1 июня в Пермском крае на 1164 рубля увеличивается размер прожиточного минимума. Соответствующий указ 31 мая подписала и. о. губернатора, первый вице-премьер Ольга Антипина. Документ опубликован на официальном правовом портале. Установить величину прожиточного минимума в Пермском крае с 1 июня по 31 декабря 2022 года в размере 12 806 рублей», — говорится в документе. Для трудоспособного населения он составит 13 959 рублей, для пенсионеров — 11 013 рублей, для детей — 12726 рублей. Сейчас прожиточный минимум равен 11 642 рубля. Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин анонсировал увеличение в регионе всех социальных выплат на 10%.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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