Крупнейший пермский подрядчик судится с бывшим директором из-за спецтехники

Бывший директор пермского АО «Уралмостострой» Игорь Соболев стал ответчиком по иску на 28 млн рублей. Компания обратилась в краевой арбитраж с требованием возместить ущерб, связанный с предполагаемым выводом активов через фиктивную аренду техники, указано в судебных материалах.
«Руководство „Уралмостостроя“ настаивает на том, что действия экс-директора нанесли значительный финансовый ущерб организации. В качестве обеспечительных мер истец просил арестовать банковские счета, имущество и имущественные права Соболева», — на делопроизводство ссылается «Коммерсант-Прикамье».
Суд частично удовлетворил требования «Уралмостостроя» и постановил наложить арест на денежные средства и часть имущества бывшего руководителя АО в пределах заявленной суммы иска. Предметом разбирательства стала сделка по аренде специализированной техники вместе с обслуживающим персоналом, которую компания считает фиктивной.
URA.RU не удалось оперативно получить комментарий от ответчика по имеющимся в распоряжении редакции телефонам. В открытых источниках указано, что Соболев возглавлял «Уралмостострой» с 2017 года. В июле этого года он оставил пост по состоянию здоровья. Новым директором компании назначен Василий Чекуров.
